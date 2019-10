Ex-Ilva, Arcelor Mittal salda i vecchi debiti Dall’1 novembre scorso il gruppo ha pagato i debiti ceduti dei fornitori dell’indotto - Assegnati a nuovi fornitori locali contratti per oltre 200 milioni di euro di Domenico Palmiotti

2' di lettura

Dall'1 novembre scorso, data di subentro a Ilva in amministrazione straordinaria nella gestione del gruppo siderurgico, Arcelor Mittal «ha pagato i debiti ceduti dei fornitori dell’indotto». Nello specifico, sono stati corrisposti «più di 200 milioni di euro solo nel primo mese di novembre 2018». Assegnati inoltre a nuovi fornitori locali contratti per oltre 200 milioni di euro. Lo hanno dichiarato oggi, nell’audizione in Regione Puglia, alla commissione per lo sviluppo economico, i rappresentanti di ArcelorMittal Italia: Emmanuel Rodriguez, direttore degli acquisti, e Samuele Pasi, country head.

Audizione in Regione Puglia

I due manager sono stati ascoltati dalla commissione della Regione Puglia in merito alla crisi apertasi nell'indotto-appalto del siderurgico di Taranto dove ci sono 200 licenziamenti effettuati dalla impresa Castiglia, che a fine settembre ha concluso il suo rapporto di fornitura con ArcelorMittal per quanto attiene la pulizia industriale degli impianti siderurgici. ArcelorMittal ha spiegato in Regione di aver “dialogato con i fornitori locali”, di aver tenuto “riunioni aperte in Confindustria e con i sindacati a marzo 2019” e di aver svolto “riunioni regolari mensili nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre con i soggetti interessati”. All'audizione c'era anche Confindustria Taranto col presidente Antonio Marinaro.

ArcelorMittal ha poi dichiarato la continuità contrattuale per il personale a tempo indeterminato e fatto presente che “alcuni fornitori si sono esclusi dalle gare offrendo prezzi significativamente maggiorati rispetto agli stessi prezzi passati a parità di servizi e rispetto agli altri offerenti di mercato”.

All'audizione era presente Cosimo Borraccino, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, che ha marcato la necessità di tutelare sia il lavoro delle imprese che i posti di lavoro nell'indotto-appalto del siderurgico di Taranto e confermato che la stessa Regione, attraverso la task force lavoro e occupazione, ha convocato un vertice a Bari per il pomeriggio del 4 ottobre sul caso licenziamenti Castiglia invitando a parteciparvi quest'ultima azienda, la committente ArcelorMittal e le nuove aziende subentranti. Secondo i sindacati, che hanno sollecitato la Regione ad intervenire per la questione occupazionale, lo scontro verte sul fatto che le aziende che dall'1 ottobre sono subentrate a Castiglia vogliono assumere solo una parte del personale licenziato. A tal fine, ci sono stati lunedì un presidio sotto la Prefettura, ieri 24 ore di sciopero in tutto l'indotto-appalto del siderurgico ed oggi un nuovo sit in sotto il Comune di Taranto. Per il country head di ArcelorMittal, Pasi, l'incontro odierno “è stata una ulteriore occasione di confronto con le istituzioni locali alle quali ArcelorMittal non si è mai sottratta. Nostro impegno, adesso, è quello di intensificare questo dialogo che noi riteniamo fondamentale sia con le istituzioni che con gli altri attori del territorio”.