Ex Ilva, assemblea snodo chiave. Serve nuova finanza dalle banche

All’ex Ilva servono tanti soldi. Che al momento non ha. Oggi dispone di una sola linea di credito da 250 milioni di euro, vicina alla scadenza e attivata da un’unica banca italiana. Da tempo sta cercando di trovare nuove risorse, chiamando a raccolta più istituti, per un valore attorno a mezzo miliardo di euro. Ma il mondo del credito sta alla finestra. È in attesa dell’assemblea dei soci di domani, giovedì 23 novembre.

Il quadro

La finanza di impresa di Acciaieria di Italia è deteriorata. C’è il problema del capitale. Ma c’è – anche e soprattutto – il problema del circolante. Sul primo ci sarà – forse – chiarezza sulle intenzioni di ricapitalizzare o meno, di conferire liquidità o di non farlo da parte del socio privato, il gruppo Arcelor Mittal, nella assemblea di domani. Sul secondo, le cose sono più chiare. O, meglio, più scure. Perché, in questo momento, esiste soltanto una linea di credito in essere – appunto da 250 milioni di euro – garantita da Unicredit. Una somma esigua per una società che ha un fatturato annuo di 3 miliardi di euro. Una somma microscopica in un settore, la siderurgia, dove le linee di credito sono robuste e strutturate, di solito per un valore finanziario compreso fra le quattro e le cinque volte il margine operativo lordo, a copertura di investimenti e a cura del circolante, che nel caso dell’acciaio a ciclo integrale – con la necessità di finanziare per intero la produzione, dalla nave in porto carica di materie prime alla consegna ai clienti del prodotto finito – supera abbondantemente i sei mesi.

La linea da 250 milioni

La linea di Piazza Cordusio, invece, è piccola. E la cartolarizzazione dei crediti da 300 milioni di euro – replicabile quattro volte, con la formula revolving – congegnata l’anno scorso da Mediobanca e da Morgan Stanley ha finito la sua corsa: è stata fatta girare per il tempo previsto e, ora, quel tempo è scaduto.

Non solo. Il finanziamento di Unicredit – su cui l’ex Ilva ha la garanzia pubblica di Sace al 90% grazie al piano Supporto Italia – è prossima alla scadenza. Certo il termine non è imminente - si parla di maggio 2024 – ma, in vista di quella data, è indispensabile attrezzarsi con nuovi mezzi freschi. È necessaria dunque nuova finanza e servono altre banche, perché non è concepibile che Piazza Cordusio si accolli per intero il rischio. I tempi, però, stringono. A fine anno “chiude” Supporto Italia e dunque sfumerebbe la possibilità di avere le spalle coperte dallo Stato. Per ora, però, il mondo del credito nicchia: il quadro è troppo incerto. Il presidente di Acciaierie d’Italia Holding di nomina pubblica, il dimissionario Franco Bernabè, ha ricordato in Parlamento l’incapacità dell’azienda di pagare un anticipo di 100 milioni di euro a un nuovo fornitore di gas dopo la scadenza del contratto e i mancati pagamenti a Snam Rete Gas. Invitalia, il veicolo pubblico, a primavera ha conferito 680 milioni di euro di soldi freschi. Arcelor Mittal 70 milioni di carta, a conversione di crediti. Tutto già bruciato. In passato, oltre a Unicredit, hanno finanziato abbondantemente l’ex Ilva Intesa Sanpaolo e Banca Popolare di Milano. In questo momento, però, sembrerebbero poco intenzionate a sedersi al tavolo, avendo la necessità di rientrare dei crediti persi. Di base, però, tutto il sistema bancario, nazionale e internazionale (perché si è bussato anche all’estero) è in attesa di verificare che cosa accadrà nell’assemblea di domani.

L’assemblea

Il management locale di Arcelor Mittal ha parlato di un fabbisogno immediato fra i 320 e i 380 milioni. Il Mef ha chiarito che il pubblico corrisponderà un euro per ogni euro messo dal privato. Per la decarbonizzazione servono più di cinque miliardi. Ma ora il problema è il rischio di asfissia finanziaria. Il socio privato ha deconsolidato dal bilancio la controllata italiana. Le banche, peraltro, non hanno nemmeno la possibilità – ad oggi – di usare gli stabilimenti dell’ex Ilva come sottostanti per nuove linee di credito, perché questi asset – normalmente utilizzabili a garanzia di nuovi affidamenti per alimentare il circolante – sono sottoposti a sequestro della magistratura e sono “in affitto”. Per il dissequestro si guarda alla primavera del 2024. Anche se, giuridicamente, Acciaierie d’Italia potrebbe comprare gli asset di Ilva in amministrazione straordinaria anche in presenza di sequestro. A quel punto, la magistratura avrebbe il controllo della somma versata. E Acciaierie d’Italia disporrebbe degli impianti da porre a garanzia di nuovo credito bancario. Ma nessuno – né lo Stato né Arcelor Mittal – si è finora mosso in questa direzione.