Ex Ilva nel caos, il piano Arcelor tra 10 giorni Slitta ancora il piano industriale. C’è l’impegno dell’azienda nell’arco dei prossimi 10 giorni. Restano i timori del governo per gli esuberi di Carmine Fotina e Domenico Palmiotti

Ancora dieci giorni per il nuovo piano industriale. ArcelorMittal guadagna tempo dopo il vertice, in videocollegamento, con i ministri Roberto Gualtieri (Economia), Stefano Patuanelli (Sviluppo) e Nunzia Catalfo (Lavoro), i commissari straordinari e i sindacati.

Dopo le ipotesi di un disimpegno in tempi brevi, l’amministratore delegato italiano Lucia Morselli ha fatto calare la tensione: «Vogliamo onorare gli impegni presi fino in fondo anche con le difficoltà causate da Covid». Avanti con il pre-accordo del 4 marzo è stato anche il messaggio di Gualtieri e Patuanelli. Ma basta approfondire off the record gli umori e le riflessioni delle parti in campo per capire che il rischio di una rottura da qui a fine novembre, termine per la firma del contratto di investimento che prevede la compartecipazione dello Stato, non si possa dire scongiurato.

In questi giorni potrebbero fare il punto della situazione, con un collegamento telefonico, direttamente il premier Giuseppe Conte e il patron della multinazionale, Lakshmi Mittal.

Negli ultimi tempi le schermaglie sono state evidenti. L’azienda ha sospeso il pagamento dell’ultima rata di affitto del canone degli impianti. Gli avvocati dei commissari straordinari hanno scritto ai legali di Mittal sottolineando il mancato rispetto dell’11 maggio come termine per la presentazione del piano industriale. Ora si concorda una proroga, ma il governo pretende un piano rassicurante mentre aleggiano sempre i 5mila esuberi che erano stati messi sul tavolo nel momento di massimo scontro prima del 4 marzo.

Chirurgiche, a questo scopo, le parole pronunciate da Gualtieri per evocare la piena occupazione: «Lo Stato è disponibile a intervenire direttamente per avere un’Ilva forte, che produca tanto, che sia leader mondiale, che abbia 10.700 occupati, che faccia investimenti significativi con l’intervento dello Stato diretto e indiretto».