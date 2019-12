Ex Ilva, che cosa dice l’ordine di spegnimento del giudice Nuovo incontro in programma tra governo e Mittal di Domenico Palmiotti

Il 13 dicembre è l’ultimo giorno di attività dell’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto.

Ecco l’ultimo giorno per ora. Dopo il no alla proroga a Ilva per fare gli ulteriori lavori di messa in sicurezza dell’impianto da parte del giudice Francesco Maccagnano, quest’ultimo, il 12 dicembre, ha firmato l’ordine di esecuzione. Il magistrato rileva che dal 14 dicembre, essendo scaduta la tempistica di adeguamento accordata in precedenza all’azienda, l’impianto non si può più usare e quindi va fermato e spento.

Maccagnano ha incaricato il custode giudiziario dell’area a caldo, Barbara Valenzano, di predisporre il relativo cronoprogramma. Che si avvia da subito per concludersi il 20 gennaio. Non si parte da zero ma dal punto in cui il cronoprogramma è stato interrotto a settembre dal verdetto del Tribunale del Riesame. Il quale concesse a Ilva l’uso dell'impianto che Maccagnano aveva negato a fine luglio.

Nell’ordine di esecuzione, il magistrato chiede al custode Valenzano di fornire entro il 17 dicembre le modalità di custodia dell’impianto nel periodo che precede lo spegnimento, i tempi entro cui, ad altoforno spento, Ilva può adempiere alle prescrizioni della Procura del 7 settembre 2015 «allo stato non ancora adempiute, nonché di implementare “ogni più utile modalità di custodia tale da assicurare che - a partire dal 14 dicembre 2019 - l'altoforno 2 non sia più utilizzato».

La carta di un nuovo ricorso al Riesame

In questa fase Maccagnano è il giudice dell’esecuzione perché la vicenda da cui tutto è partito, la morte dell’operaio Alessandro Morricella a giugno 2015 - vicenda che ha determinato il primo sequestro dell'impianto -, è nel frattempo passata dalla fase di indagine a quella dibattimentale. E Maccagnano è anche giudice del dibattimento. Ilva ora deve giocarsi la carta di un nuovo ricorso al Riesame per fermare lo stop.