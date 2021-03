Ex-Ilva, evitato lo stop agli impianti. Per il Consiglio di Stato la produzione può proseguire

Per i giudici, al contrario, i rischi per la salute pubblica alla cui prevenzione era indirizzata l’ordinanza impugnata, sono connessi alla possibilità del ripetersi di incidenti analoghi a quelli che hanno determinato l’intervento del sindaco, e quindi a episodi futuri ed eventuali, tenuto conto anche che l’ordinanza risulta essere stata già sospesa per oltre un anno durante il giudizio dinanzi al Tar senza che risultino verificatisi ulteriori episodi significativi di emissioni». La quarta sezione del Consiglio di Stato ha inoltre «preso atto che risulta già fissata per il 13 maggio 2021 l’udienza di trattazione del merito della causa, nella quale saranno approfondite le complesse e delicate questioni rappresentate dalle società appellanti in relazione alla legittimità dell’ordinanza sindacale».

Sindaco Taranto: fermeremo fabbrica in ogni modo possibile

«Nessuna sorpresa, nessuna variazione sul percorso che abbiamo impostato con l’intera comunità. E quand’anche gli esiti dell’udienza di maggio del Consiglio di Stato dovessero prevaricare l’aspirazione di mezzo milione di cittadini e i diritti fondamentali sanciti dal Tar di Lecce, noi andremo avanti in ogni grado di giudizio, anche in sede europea». Lo afferma il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. «Lascia esterrefatti Invitalia - afferma il sindaco -, un pezzo di Stato con tanti interessi a Taranto, che opera in maniera non trasparente e si associa ad ArcelorMittal. È un grave danno di credibilità al Governo della transizione ecologica del presidente Mario Draghi». «Ora verifichiamo cosa c'è nel Recovery Plan per l’ex Ilva, di lì capiremo davvero tante cose - rileva ancora Melucci -. L’unica certezza è che noi fermeremo l’area a caldo dello stabilimento siderurgico, con ogni mezzo possibile, ogni giorno sarà una pena per loro e per chi intenderà danneggiare ancora la vita dei tarantini e interferire con la svolta della città».

I sindacati: Governo riprenda in mano la questione

Secondo Roberto Benaglia, segretario Fim Cisl, «è una buona notizia che dà serenità, che deve permettere di riprendere le attività tra le parti. Adesso - chiede Benaglia - ArcelorMittal riprenda il confronto col sindacato, a partire dagli investimenti e da cosa si dovrà fare a partire dal 2021, ma chiediamo anche al Governo di proseguire nell’attuazione degli impegni presi da parte di Invitalia e di convocarci rapidamente». «Il Consiglio di Stato chiarisce la situazione nell’immediato ma non è questa la soluzione del problema Ilva», sostiene Rocco Palombella, segretario Uilm. E conclude: «Il pronunciamento dei giudici dà ora tempo al Governo di riprendere in mano l’intera questione. Ma il Governo chiarisca cosa vuole fare per questa azienda. I nodi da sciogliere sono ancora tanti, sono lì, e attendono una risposta che sta tardando da troppo tempo».

Infine, per Francesca Re David e Gianni Venturi della Fiom Cgil, adesso «occorre completare la transizione degli assetti societari con l'ingresso di Invitalia e la possibilità di utilizzare le risorse del coinvestimento».

«Inoltre - aggiungono gli esponenti Fiom -, è necessario aprire immediatamente il confronto sul piano industriale e sul rapporto tra lo stesso e le scelte e le decisioni sul Recovery Fund per costruire da subito le condizioni per una produzione ambientalmente sostenibile dell'acciaio a Taranto e nell'insieme della siderurgia».