Ex Ilva, Conte ai ministri: serve un piano per Taranto Il capo dell’Esecutivo sarebbe intenzionato, dopo il varo della manovra, a invitare leader e ministri a una “gita fuorin porta”. Un «weekend di lavoro» per parlare «fuori dai denti», raccogliere gli obiettivi dei partiti e mettere nero su bianco un «cronoprogramma dettagliato»

Conte: saremo inflessibili su rispetto impegni per ex Ilva

Non c’è solo il dramma dell’ex Ilva. Taranto versa in «una più generale situazione emergenziale», di fronte a cui «reputo necessario aprire un “Cantiere Taranto”, all’interno del quale definire un piano strategico, che offra ristoro alla comunità ferita e che, per il rilancio del territorio, ponga in essere tutti gli strumenti utili per attrarre investimenti, favorire l’occupazione e avviare la riconversione ambientale». È quanto scrive il premier Giuseppe Conte in una lettera ai ministri, il cui testo è riportato da Repubblica. Intanto il Corriere della Sera segnala che il capo dell’Esecutivo sarebbe intenzionato, dopo il varo della manovra, a invitare leader e ministri a una “gita fuorin porta”. Un «weekend di lavoro» per parlare «fuori dai denti», raccogliere gli obiettivi dei partiti e mettere nero su bianco un «cronoprogramma dettagliato».

Il rilancio di Taranto passa da un approccio globale e di lungo periodo

Intanto l’appuntamento è in Consiglio dei ministri, giovedì 14 novembre. «Il rilancio dell’intera area necessita di un approccio globale e di lungo periodo. La politica - ricorda il capo del Governo - deve assumersi la responsabilità di misurarsi con una sfida complessa, che coinvolge valori primari di rango costituzionale, quali il lavoro, la salute e l’ambiente, tutti meritevoli della massima tutela, senza che la difesa dell’uno possa sacrificare gli altri».

«Presentate proposte per ex Ilva e Taranto al prossimo Cdm»

Conte invita i ministri a presentare subito proposte. «In vista del prossimo Consiglio dei ministri di giovedì 14 novembre - scrive -, ti invito, nell’ambito delle competenze del tuo dicastero, ad elaborare e, ove fossi nella condizione, a presentare proposte, progetti, soluzioni normative o misure specifiche, sui quali avviare, in quella sede, un primo scambio di idee».

Verso una cabina di regia

La discussione - spiega - proseguirà poi «all’interno della cabina di regia che ho intenzione di istituire con l’obiettivo di pervenire, con urgenza, a soluzioni eque e sostenibili».

Proposte di rilancio già presentate da Guerini e Pisano

Conte aggiunge che già il ministro della Difesa Lorenzo

Guerini «ha comunicato l’intenzione di promuovere un intervento organico per il rilancio dell’Arsenale», e il ministro per l’Innovazione Paola Pisano «ha rappresentato la volontà di realizzare un progetto di ampio respiro, affinché Taranto possa diventare la prima città italiana interamente digitalizzata».