Ex-Ilva, crescono preoccupazioni e dissensi dei lavoratori Il quotidiano e il suo impatto sulla vita reale dello stabilimento di Taranto e il lavoro delle persone, tra mille incertezze di Domenico Palmiotti

(Afp)

5' di lettura

Preoccupazioni. E dissensi. La mattina del 21 gennaio offre nuove incertezze agli operai dell'ex Ilva di Taranto, ora ArcelorMittal. Non c'è solo, ad impensierire, l'esito ancora incerto della trattativa tra multinazionale e commissari dell'amministrazione straordinaria, ma anche il quotidiano e il suo impatto sulla vita reale della fabbrica e il lavoro delle persone, qui 8.200 solo di diretti. L'idea che si sono fatta i dipendenti è di una fabbrica “stop and go”. Una specie di saliscendi influenzato dai programmi, che non offrono per ora visibilità, e soprattutto dal mercato, che non si risolleva dalla crisi.



Tra ripartenze e fermate

E così accade che a dicembre venga annunciata la ripartenza del decapaggio e del decatreno il 7 gennaio, della zincatura 2 dal 9 gennaio e della zincatura 1 dal 28 gennaio, ma alla fine di dicembre 2019 sia confermato il rinnovo, per altre 13 settimane, della cassa integrazione ordinaria per 1.273 addetti. Misura, questa, in corso da luglio e prorogata una prima volta da fine settembre a fine dicembre. Oppure accade che il 15 gennaio ArcelorMittal annunci la ripartenza dal 10 febbraio - sia pure per quattro settimane a fronte di un ordine da 30mila tonnellate - della produzione lamiere, col ritorno in fabbrica, dalla cassa integrazione, di 360 unità, preceduti il 16 gennaio da un primo gruppo di 60, e il 20 gennaio comunichi che dal 23 gennaio si ferma sino a fine marzo l'acciaieria 1, con 250 dei 477 addetti totali in cassa integrazione. Ecco il saliscendi: ripartenze e fermate, improvvise schiarite e di nuovo nubi. E non è stato ancora toccato il nodo degli esuberi che ci saranno nella “nuova” Ilva.

L'eccedenza della forza lavoro

Esuberi che ci saranno inevitabilmente, anche se restano da determinare numeri e strumenti con cui gestirli. E il fatto che i sindacati chiedano la riapertura del canale per accedere alle pensioni per l'esposizione all'amianto, o si parli di allungamento o potenziamento del bonus per l'esodo agevolato, o, ancora, di misure per favorire altrove la ricollocazione degli ex Ilva, sta a dimostrare che si sta pensando a più di qualcosa per fronteggiare in modo non traumatico l'eccesso di forza lavoro cercando soprattutto di contenerlo. Esempio: Fincantieri potrebbe insediare nell'area di Taranto un'attività per la rilavorazione e il trattamento delle lamiere prodotte dal siderurgico, occupando circa 150 unità. Oppure lo sgravio contributivo triennale previsto per le aziende che assumono gli ex Ilva, provvedimento che dovrebbe entrare a far parte del nuovo decreto legge “Cantiere Taranto” con un fondo ad hoc.

«Una fabbrica che non sa dove andare»

«È una fabbrica che ancora non sa dove andare, che fare, e noi paghiamo questa incertezza restando sul filo del rasoio - dicono gli operai -. Si vive una infinita transizione, con l'azienda che cerca di volgere a suo favore la situazione e i lavoratori che sono tra l'incudine e il martello». A ciò si aggiungerebbero dissensi, per ora non manifesti, e nemmeno confermati dai sindacati, in base ai quali il personale dell'acciaieria 1 non vorrebbe andare nella 2 e quello della 2 non ricevere i colleghi della 1. Oltre ai 250 cassintegrati, altri 227 lavoratori sui 477 totali saranno infatti ricollocati tra acciaieria 2 e in attività di presidio e controllo della 1.

Sinora altiforni e acciaierie meno colpiti dalla cig

Da luglio ad oggi, la cassa ha riguardato più la parte a valle di altiforni e acciaierie. Anche l'ultimo riparto lo conferma. Nell'area primary si prevedono come massimo 461 unità in cassa integrazione mentre in quella finishing 693. Questo potrebbe forse spiegare i dissensi. «Non parlerei di fibrillazioni tra gli operai ma di atteggiamenti soggettivi - spiega Pietro Cantoro, delegato Fim Cisl per l'acciaieria -. Certo, nel momento in cui ArcelorMittal ferma un impianto, è evidente che restringe il perimetro occupazionale dello stabilimento e noi certo non siamo contenti, nè approviamo la scelta».