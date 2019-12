Ex Ilva, dieci giorni decisivi per l’altoforno 2 Tre scadenze giudiziarie a breve distanza dovranno stabilire le condizioni per la messa a norma dell’impianto al centro della trattativa con ArcelorMittal per la sua permanenza nella gestione del gruppo di Domenico Palmiotti

Salvo ulteriori colpi di scena, sono tre le scadenze clou che a breve attendono l’altoforno 2 dell’ex Ilva di Taranto, un impianto – uno dei tre attualmente operativi – attorno a cui si gioca buona parte della permanenza o meno di ArcelorMittal nella gestione del gruppo siderurgico italiano.

Prima scadenza, il 5 dicembre, data in cui il custode giudiziario dell’area a caldo del siderurgico, Barbara Valenzano, si pronuncerà, con una relazione all’autorità giudiziaria, se Ilva in amministrazione straordinaria abbia adempiuto o meno alla scadenza fissata dalla stessa autorità per lo scorso 13 novembre. Ovvero deposito, da parte di Ilva in amministrazione straordinaria (As) al giudice del dibattimento, Francesco Maccagnano, sia dell’analisi di rischio che dei progetti relativi agli ulteriori lavori di messa a norma da farsi all’altoforno 2.

Il 9 dicembre è atteso invece il “verdetto” della Procura della Repubblica, attraverso il sostituto Antonella De Luca, sulla richiesta di proroga che Ilva in as ha fatto circa l’esecuzione dei nuovi lavori all’altoforno 2. Infine, entro il 13 dicembre arriverà il responso dello stesso giudice Maccagnano, al quale, una volta fatto il punto generale, compete dare il via libera alla proroga oppure negarla. Maccagnano dovrebbe esprimersi appena prima della scadenza del 13 dicembre - presumibilmente tra l’11 e il 12 prossimi – perché Ilva in As è coperta sino a quella data per l’altoforno 2.

Il 13 dicembre è la scadenza iniziale che, sulla base di una originaria tempistica, la Magistratura ha concesso a Ilva in As – proprietaria di tutti gli impianti del siderurgico mentre ArcelorMittal è in fitto – per completare la messa a norma dell’altoforno 2. Scadenza che però non è assolutamente fattibile se si considera che il nuovo piano lavori presentato da Ilva in As alla Magistratura richiede quasi un anno di tempo ed una spesa complessiva di circa 10 milioni di euro.

Il piano prevede l’installazione di due macchine a tappare, due a forare e due caricatori automatici – una per ciascun campo di colata – per rendere più sicuro l’altoforno 2 nella fase di produzione della ghisa. Sono interventi che si vanno ad aggiungere a quelli effettuati dopo il secondo semestre del 2015.