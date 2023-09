Ex Ilva, è allarme sulle risorse: la produzione scende ai minimi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’ex Ilva è in bilico è da 11 anni, da quando gli impianti dell’area a caldo sono stati sequestrati dalla magistratura per i reati ambientali attribuiti alla gestione dei Riva, e in questo lasso di tempo non si è mai risollevata. Adesso, però, Acciaierie d’Italia è sull’orlo del precipizio. Servono altre risorse – dopo che il Governo, con Invitalia, ha erogato 680 milioni nei mesi scorsi – per mandare avanti la fabbrica nel breve periodo in attesa che Arcelor Mittal, azionista di maggioranza, e Governo definiscano un nuovo patto e concordino su risorse, interventi e tempi, che è poi la strada intrapresa con la regia del ministro Raffaele Fitto, come ha confermato il vertice dell’altro ieri a Palazzo Chigi.

Accantonata, invece, l’ipotesi di portare lo Stato in maggioranza in AdI come avrebbe voluto fare il ministro Adolfo Urso. Il nuovo patto, che lascia la maggioranza a Mittal, deve però anzitutto misurarsi con l’effettiva volontà del privato di investire insieme allo Stato. E su questo ci sono evidenti difficoltà che il Governo sta cercando di affrontare. Sorge nel frattempo un giallo. Ieri i senatori Pd Francesco Boccia e Antonio Misiani hanno rilanciato su un accordo preliminare da oltre 2 miliardi che l’Esecutivo avrebbe fatto con Mittal. Il Governo ha però smentito al tavolo ogni intesa.

Loading...

Obiettivo decarbonizzazione

In prospettiva, se si deve realizzare il piano presentato l’anno scorso, che fa leva soprattutto sulla decarbonizzazione e ha un orizzonte temporale di 10 anni, servono 5,5 miliardi. Nell’immediato, invece, bisogna ricollocare altrove il miliardo tolto dal Pnrr (aggiuntivo rispetto ai 5,5) che serve a Dri d’Italia per costruire l’impianto del preridotto di ferro necessario ad alimentare i futuri forni elettrici al posto degli altoforni. E bisognerà capire se Franco Bernabè, che ha messo il suo mandato nelle mani del Governo dopo aver denunciato la crisi della società, resta presidente di AdI oppure si dimette formalmente.

Alcuni dati, intanto, rivelano la stasi della fabbrica. A fronte di un’autorizzazione per 6 milioni di tonnellate, la produzione di acciaio solido è stata di 3,471 milioni di tonnellate nel 2022; 4,053 nel 2021 e 3,421 nel 2020. Quest’anno erano stati annunciati 4 milioni di tonnellate ma si resterà intorno ai 3 milioni. Inoltre, funzionano due altiforni su tre (l’1 è inattivo da agosto e doveva restare fermo per un mese), un’acciaieria su due, la cassa integrazione coinvolge 2.500 addetti su 8.200 e va avanti interrottamente, con varie modalità, da luglio 2019. Inoltre, ci sono impianti fermi, l’indotto è in arretrato di pagamenti, la fornitura del gas è assicurata in default, su provvedimento dell’Arera del 7 settembre, sino al 30 settembre (ma dovrebbe essere prorogata come già accaduto nel 2022) e i sindacati denunciano mancate manutenzioni che impattano sulla sicurezza.

Un quadro critico. Ma ieri a Taranto con l’evento, riuscito, Steel Commitment 2023 che ha richiamato oltre 500 clienti, l’azienda ha parlato di futuro. Ha presentato i prodotti e l’evoluzione dell’acciaio, gli interventi ambientali effettuati (l’azienda dichiara di aver investito circa 2 miliardi di euro negli ultimi anni), la struttura commerciale, i nuovi listini da gennaio prossimo e la Technical Academy, una scuola di formazione specialistica rivolta ai laureati migliori nelle discipline Stem che si unisce al centro di ricerche e a quello di formazione. Era presente l’ad Lucia Morselli.