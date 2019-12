Ex Ilva, forti preoccupazioni per le imprese dell’indotto Confindustria Taranto denuncia ritardi nei pagamenti e teme per le incognite che pesano sull’altoforno 2 e sul nuovo piano industriale

Nell’attesa di conoscere il 30 dicembre le sorti dell'altoforno 2 del siderurgico di Taranto- il dissequestro o lo spegnimento- le aziende dell'indotto ex Ilva, in una riunione in Confindustria Taranto, hanno espresso “grande preoccupazione” per gli scenari che si stanno delineando e le ripercussioni sulle stesse imprese.

I pagamenti sono già in ritardo

Confindustria ha redatto un documento per il governo dove tutte le realtà imprenditoriali, grandi e piccole, che lavorano nell'indotto dell'acciaio auspicano una “corretta rinegoziazione del piano industriale”. Secondo Confindustria, “il rischio che si palesi, nel medio-breve periodo, una situazione analoga a quella di 5 anni fa c'è tutto”. Il riferimento è al passaggio fra l'Ilva di Riva e Ilva As, a cavallo tra 2014 e 2015, quando l'indotto si ritrovò con circa 150 milioni di crediti a tutt'oggi non corrisposti e “confluiti nello stato passivo”. Le aziende stanno continuando a portare avanti “tutte le commesse” nonostante la “situazione di estrema incertezza, manifestatasi già nelle scorse settimane con i ritardi sui pagamenti. In assenza di garanzie certe “sulla continuità dei crediti loro dovuti, le imprese dell'indotto - sottolinea il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro - potrebbero orientarsi verso un generale disimpegno dai rapporti contrattuali in essere”.





I sindacati dell’Usb: accordo vergognoso, non ci sarà nessun rilancio

La sola cosa di rilievo che emerge dal decreto legge Taranto è che tutte le condizioni di miglior favore sugli ammortizzatori sociali vengono estese ai dipendenti di ArcelorMittal, a coloro che oggi un lavoro lo hanno. Il governo sta chiudendo un vergognoso accordo con la multinazionale per consentirle di licenziare migliaia di lavoratori. Ciò significa che i lavoratori in cig in Ilva As, oggi tutelati dall'accordo sindacale che garantisce loro l'assunzione in Arcelor Mittal, rimarranno disoccupati”. Lo denuncia l'Usb, segnalando che “non c'è traccia dei grandi investimenti per riconvertire fabbrica e territorio. Niente per i lavoratori dell'appalto. Scarse risorse e a numeri ridicoli di nuovi posti di lavoro”, aggiunge il sindacato di base annunciando la massima mobilitazione.



Rinvio udienza a dopo Epifania

I legali dei commissari dell'ex Ilva hanno depositato al giudice di Milano un'istanza per chiedere il rinvio dell'udienza della causa contro ArceloMittal. Si va dunque verso una proroga, anche perché i commissari hanno chiesto un termini per analizzare la memoria e gli allegati presentati nei giorni scorsi da Mittal. L'udienza dovrebbe essere aggiornata a dopo il 6 gennaio.