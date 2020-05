Ex Ilva, a Genova manifestazione contro Arcelor Mittal Alle 16 è programmato un incontro tra istituzioni locali, sindacati e azienda convocato dal prefetto di Genova, Carmen Perrotta. Sempre oggi incontro a Taranto tra sindacati e azienda. di Domenico Palmiotti

(REUTERS)

Alle 16 è programmato un incontro tra istituzioni locali, sindacati e azienda convocato dal prefetto di Genova, Carmen Perrotta. Sempre oggi incontro a Taranto tra sindacati e azienda.

3' di lettura

A Genova assemblea davanti ai cancelli della fabbrica e corteo - con i lavoratori con la mascherina - sino alla Prefettura. A Taranto, sebbene non ci siano per il momento manifestazioni, c'è egualmente grande insofferenza tra i lavoratori della fabbrica, tra le più grandi del Paese. Da Nord a Sud, la vicenda ArcelorMittal vive una nuova fase di tensione.

La protesta di Genova è la prima in Italia nel post lockdown. Nel capoluogo ligure gli operai hanno preso una bandiera dell'azienda, cancellato la sigla Arcelor sostituendola con la parola Corona e l'unione con Mittal ha formato il nuovo termine “CoronaMittal”. Su un cartello apparsa la scritta “Indegni”, con evidente riferimento alla società. Alle 16 del 18 maggio è programmato un incontro tra istituzioni locali, sindacati e azienda convocato dal prefetto di Genova, Carmen Perrotta. E il 18 maggio incontro anche a Taranto tra sindacati e azienda.

Leggi anche Tar Lecce: no al blocco degli impianti Ilva di Taranto

Il nuovo conflitto

L'episodio che ha riacceso la tensione è la decisione di ArcelorMittal di mettere dalla serata del 14 maggio altri 1.000 lavoratori in cassa integrazione divisi tra i siti di Genova, Novi Ligure, Taranto ed altri. Secondo i sindacati, si tratterebbe del tentativo di ArcelorMittal di risparmiare sul costo del lavoro, in attesa di riprendere la trattativa con il Governo sugli stabilimenti ex Ilva che, entro fine anno, potrebbe portare ad una restituzione degli impianti da parte della società dopo averli presi in fitto l'1 novembre 2018. La possibilità che ArcelorMittal lasci tutto pagando 500 milioni è infatti prevista dall'accordo del 4 marzo tra Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, e ArcelorMittal, che è gestore. Nel frattempo, quest'ultimo non ha pagato a Ilva l'ultima rata trimestrale del fitto, sebbene ridotta del 50 per cento rispetto all'importo iniziale (45 milioni).

Oltre alla nuova quota di cassa integrazione, a Taranto, nel pomeriggio del

14 maggio, c'è stata anche la comunicazione dell'azienda alle sigle metalmeccaniche circa il fatto che 630 lavoratori dell'area a freddo non sarebbero più rientrati al lavoro per un periodo compreso fra le 3 e le 7 settimane lasciando temporaneamente la cassa integrazione Covid. Questi lavoratori dovevano inizialmente essere adibiti alla produzione di alcuni ordini già acquisiti da ArcelorMittal ma poi non effettuati nelle settimane del Coronavirus. L'azienda ha fermato il rientro dichiarando che i clienti hanno fermato le commesse. A Taranto, da fine marzo è in atto la cassa integrazione Covid. Chiesta per un numero massimo di 8.173 unità - difatto l'intero organico del siderurgico -, attualmente coinvolge più di 3.000 addetti. A Taranto, la Fiom Cgil ha presentato a Inps e Ispettorato del lavoro un esposto denunciando presunte irregolarità nella gestione della cassa Covid da parte di ArcelorMittal.