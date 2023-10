Ex Ilva Genova, «senza rilancio l’Accordo di programma può saltare»

Giunte rassicurazioni dal Governo

Dal Governo, ha detto Toti, «mi è stato assicurato che l’intenzione è quella di proseguire con il piano industriale già tracciato e di utilizzare ulteriori fondi, quelli legati a Repower Eu e al Pnrr, per portare avanti gli investimenti strategici, dalla decarbonizzazione alla transizione verso l’elettrico».

E anche, aggiunge, «che sono in corso riunioni tra il ministero dello Sviluppo economico e il gruppo Mittal per chiarire quali sono le determinazioni dell’azienda per arrivare al definitivo assetto del comparto. Come Regione e Comune chiederemo un nuovo incontro per capire i tempi e i modi di questo percorso e se, alla luce delle rimodulazioni degli investimenti, il piano industriale sia da ritenersi ancora attuale».

Sindacati in prima linea

Cgil e Cisl, da parte loro, appaiono pronte anche a mettere in discussione l’Accordo di programma, mentre la Uilm solleva riserve. «Come Fiom - spiega il segretario dei metalmeccanici, Stefano Bonazzi - abbiamo detto una cosa chiara: o entro un anno cambia la situazione oppure, prima che cada a pezzi lo stabilimento, piuttosto ridiscutiamo la situazione delle aree garantendo occupazione e continuità di reddito per i mille lavoratori di Cornigliano».

Va da sé, aggiunge, «che la discussione a Roma sulle prospettive del gruppo deve andare avanti e auspichiamo che rilanci la siderurgia a Genova, che per noi resta centrale. La prospettiva principe è quella di un rilancio assoluto dello stabilimento di Genova; dopodiché, non lasceremo i nostri lavoratori soli di fronte a scenari che possono essere anche estremamente drammatici».

L’Accordo di programma, afferma il segretario Cisl Liguria, Luca Maestripieri, «non è un tabù e, tra l’altro, non è stato rispettato fino ad oggi, altrimenti non avremmo 970 lavoratori a Cornigliano. Servono soldi, e tanti, altrimenti l’industria italiana non ha rilancio e, se andiamo avanti così, la siderurgia italiana chiude. Senza contare che, nel frattempo, visto che i mezzi e le strutture sono lasciate alla deriva, rischiamo che qualcuno si faccia male, perché non ci sono nemmeno i minimi provvedimenti che servono per la messa in sicurezza».