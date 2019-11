Ex Ilva, Governo e ArcelorMittal avviano la trattativa su 5mila esuberi

Nessuno ha finora coinvolto i sindacati, che rischiano di trovarsi di fronte a un dilemma ancora più estremo rispetto a quello di Sergio Marchionne-Pomigliano d’Arco: accettare o non accettare una soluzione prefabbricata e predeterminata da altri.

Il problema della tecnologia e il nodo dell’equity

Il tema della specializzazione è rilevante. In questo contesto, è chiaro che – in caso di rinuncia alla uscita dall’Italia – il gruppo francoindiano non può che pensare a Taranto-Cornigliano-Novi Ligure come a una Mini Ilva: per 8 milioni di tonnellate massime basterebbero, ottimisticamente dal punto di vista del lavoro, 8.500 addetti; per 6 milioni, sempre ottimisticamente, 7.500. In ogni caso, per arrivare alla Mini Ilva, ci sono due opzioni: l’ossatura siderurgica formata da tre altoforni più piccoli (1,2 e 4 sono a fine vita, ma hanno ancora davanti fra i 5 e gli 8 anni) oppure da uno più grande (il mastodontico Afo 5, anche se ci vorranno ancora due anni per sistemarlo).

A questo, il Governo vorrebbe aggiungere un forno elettrico, che si potrebbe alimentare con il rottame oppure con il preridotto (il vecchio piano di Enrico Bondi). Tre punti critici, per gli sherpa di una e dell’altra parte: il forno elettrico non appartiene per nulla alla cultura industriale di ArcelorMittal, almeno negli impianti in Europa. Un forno elettrico si progetta, realizza e installa in due anni. Un forno elettrico può costare fra i 200 e i 300 milioni di euro. Tutto questo, in una storia in cui c’è poco tempo, non c’è denaro e in cui la maggioranza – in particolare sull’asse PD che da Gentiloni discende a Gualtieri – prova a lavorare per mantenere nell’azionariato ArcelorMittal e – in maniera compatta, fra 5 Stelle e PD – cerca di portare nell’equity o di coinvolgere in attività “collaterali” soggetti pubblici come Invitalia o come imprese partecipate dalla CDP.

Il “Metodo Greco” applicato all’industria

Non c’è ancora un calendario. Ma gli sherpa non potranno non lavorare fin dalla prossima settimana. I Mittal si sono riseduti al tavolo, venerdì scorso, con il Governo, dopo che il capo della Procura di Milano, Francesco Greco, noto per avere “convinto” il Big Tech e il lusso esterovestito a pagare le imposte, si è dedicato anche alla questione Ilva. L’intera vicenda è, adesso, incardinata sia a Taranto sia a Milano. Il 20 dicembre, alla prossima udienza, soltanto tutte e due le parti potranno chiedere un ulteriore rinvio. Il tempo è poco. Sia il Governo sia i Mittal erano convinti di potere avere mano libera – nei loro tatticismi e nelle loro strategie – fino a gennaio inoltrato. Non sarà così. Le vicende del piano industriale si intrecciano con le vicende giudiziarie. Tre giorni fa ArcelorMittal ha “silurato” Sergio Palmisano, il dirigente che era stato sentito come persona informata dei fatti dalla Procura di Milano. Molte tessere sono sul tavolo. Il piano industriale è uno. Alla fine, soltanto dalla composizione di tutte queste si coglierà il profilo del mosaico.

