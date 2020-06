Ex Ilva, il Governo: il piano ArcelorMittal è inaccettabile Dopo l'altolà del ministro Stefano Patuanelli al nuovo piano industriale di ArcelorMittal arriva lo stop anche del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri di Domenico Palmiotti

Dopo l'altolà del ministro Stefano Patuanelli (Mise), al nuovo piano industriale di ArcelorMittal, quello che prevede 3200 esuberi, riduce la produzione e rinvia gli investimenti, arriva lo stop anche del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.

Il ministro è intervenuto nella call conference con i sindacati, i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria e i ministri Patuanelli e Nunzia Catalfo (Lavoro). “Questo piano per noi è inadeguato”, ha detto Gualtieri. “È evidente - ha aggiunto - che esiste il Covid ed è quindi legittimo, rispetto ad una pianificazione definita precedentemente, tenere conto di un evento che non può essere considerato inesistente, ma è altrettanto vero che questo piano va ben oltre un semplice adattamento del piano di marzo alle circostanze”.

“Il piano - ha proseguito Gualtieri - presenta profili strategici che modificano in modo sostanziale quello che era stato concordato a marzo sulla base di assunti discutibili”. Inoltre, secondo il titolare del Mef, “appare spropositato il riadattamento del piano rispetto alle circostanze del Covid. Non tiene peraltro conto che a livello europeo che nazionale il piano di rilancio dell'economia è prevista una forte spinta agli investimenti che richiederanno una domanda di acciaio”. “Penso - ha aggiunto - al trasporto ferroviario, al sostegno all'automotive, quindi anche da questo punto di vista appare ingiustificata quella traiettoria previsionale che, anche a nostro giudizio, non è accettabile - ha detto Gualtieri -.C'è un contratto, AMI, si tratta di Am Investco, società di ArcelorMittal, “si deve assumere le sue responsabilità, per noi bisogna partire dal piano di marzo”. “Siamo consapevoli - ha rilevato Gualtieri - che ènecessario introdurre l'impatto del Covid dentro questa traiettoria e siamo pronti a lavorarci e mettere sul tavolo una nostra idea, ma stiamo parlando di una cosa molto distante da quella che ci è stata presentata” ha evidenziato il ministro dell'Economia.

E ancora per Gualtieri “il rinvio di investimenti strategici, sia sul piano del potenziamento della capacità produttiva a caldo, sia sul piano della introduzione dei forni elettrici, si distacca in misura sostanziale da quello che era stato concordato a marzo”.



Anche per il ministro Catalfo, che parla di piano che “non è assolutamente soddisfacente”, “la riduzione occupazionale non è accettabile così come viene presentata. Il piano industriale presentato a marzo era abbastanza differente da questo”. Mentre per il ministro Patuanelli, “non si può usare lo stabilimento di Taranto a fisarmonica che quando va bene produce e quando non va bene si riduce la produzione, anche perche ArcelorMittal non ha Taranto come unico stabilimento”.