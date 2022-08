Ex Ilva, governo pronto a nuove misure per il salvataggio

I punti chiave Le dichiarazioni

Le necessità

Il Governo va in soccorso finanziario dell'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia, per aiutarla ad uscire dalla crisi di liquidità che la opprime. Oggi, nel decreto Aiuti Bis, il Cdm varerà una norma specifica per l'azienda dell'acciaio partecipata in minoranza dallo Stato attraverso Invitalia. Lo hanno dichiarato i ministri Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico) e Andrea Orlando (Lavoro) nel vertice di oggi con Acciaierie d'Italia, sindacati, Confindustria e Regioni. I ministri non hanno fornito cifre, perché la norma è in fase di stesura finale, né chiarito la tipologia.

Giorgetti, riferiscono fonti presenti al vertice, ha evidenziato la disponibilità dell'esecutivo «ad un impegno finanziario significativo con garanzia dello Stato per Acciaierie d'Italia». Sarà «sufficiente fino a che le condizioni di contesto tornino in una relativa normalità - ha rilevato -. Auspichiamo che l'intervento possa essere assecondato dal socio ArcelorMittal». Le stesse fonti aggiungono che il ministro Orlando ha dichiarato che «ci sono le condizioni per realizzare un intervento». Nella bozza del Dl Aiuti bis circolata, l'Ilva compare all'articolo 31 nel capitolo “Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese” e “di investimenti in aree di interesse strategico”, articolo che peró è ancora privo di testo. «La stiamo limando» ha specificato Giorgetti . Il Mise ha parlato di interventi funzionali a supportare l'operatività dell’azienda: dalla liquidità necessaria a rilanciare le produzioni, in considerazione dei costi delle materie di approvvigionamento e dei costi energetici, alla tutela dei lavoratori e delle imprese dell’indotto.

Per l'ad Lucia Morselli, «Acciaierie d'Italia è un'azienda sana ma ha destinato tutte le risorse e la ricchezza generata, agli investimenti, che non abbiamo mai smesso di fare e che continuiamo a fare. Investimenti per il piano ambientale che significa il nostro futuro. La carenza è quella del circolante, che non nasce adesso ma da due anni. Siamo limitati nell'acquisto delle materie prime e della produzione da monte a valle». L'ad ha infine aggiunto: «Noi non siamo per la chiusura dell’area a caldo. È il cuore del sistema azienda ed è vitale per Genova, Novi e diversi altri siti produttivi di Acciaierie d’Italia. Stiamo cercando risorse finanziarie perché l’area a caldo vada al massimo, ovviamente nel rispetto dei vincoli ambientali». E anche il presidente Bernabè, nel riconoscere vicinanza e attenzione da parte Governo verso l'azienda dell'acciaio, ha sottolineato l'urgenza dell’intervento finanziario. Questo - ha detto Bernabè - per cogliere le opportunità enormi in un contesto dove l'ex Ilva inquina molto meno delle altre acciaierie europee. Ora servono soldi per lo sviluppo, ha sostenuto il presidente di AdI.