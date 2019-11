Ex Ilva, imprese dell’indotto a Roma: «Arcelor ci deve 50 milioni, non paghiamo gli stipendi»

Altra richiesta a Patuanelli, «l’estensione anche alle imprese dell’indotto dell’impegno già assunto da alcuni istituti di credito - su sollecitazione dell’Abi - a sospendere le rate dei mutui dei prestiti personali di tutti i dipendenti, nonché a mettere in atto misure specifiche per il finanziamento delle imprese fornitrici». Per il presidente Marinaro, «i 50 milioni di crediti che vantano le aziende fornitrici dell’indotto di ArcelorMittal non sono nei radar, ma il ministro Patuanelli ha mostrato disponibilità a valutare soluzioni e a breve ci sarà un nuovo incontro».

I sindacati metalmeccanici, che oggi a Taranto hanno incontrato l’ad Morselli, affermano invece che ArcelorMittal pagherà le imprese esterne e lo ha garantito pure il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che ha visto l’ad a Bari. Per i sindacati metalmeccanici, Morselli ha inoltre dichiarato che i «contratti non hanno subito nessun tipo di modifiche rispetto a quanto pattuito precedentemente e pertanto riteniamo inammissibile da parte di alcune aziende dell’indotto l’avvio della procedura di cassa integrazione e la contestuale minaccia di mancati pagamenti degli stipendi».

Aspetto, quest’ultimo che Confindustria Taranto ha però ribadito sia ai sindacati con una lettera, che a Patuanelli, e domani i sindacati incontrano a Taranto le prime tre aziende, Enetec, FC e Iris, che hanno fatto istanza di cassa integrazione.