Ex Ilva, intesa dai nodi irrisolti per trattare fino a novembre Fino a oggi hanno lavorato gli avvocati. La partita vera inizia adesso: le trattative proseguiranno per mesi di Paolo Bricco

Una cosa buona e una cosa cattiva. L’accordo siglato mercoledì è una moneta a due facce. Comunque lo si guardi. Su ogni questione. Nulla di strategico è risolto. Molto è ancora da definire.

La struttura giuridica. Dall’estate degli arresti dei Riva e dei sequestri dell’Ilva, correva l’anno 2012, questa è una storia di manette e di aule di tribunali, di studi legali e di uffici di commercialisti, di sottomissione dei politici ai procuratori e di paura degli imprenditori di finire in galera. Per questo, la struttura giuridica raggiunta è fondamentale. La cosa buona è che, ieri, non ha deciso un giudice. Almeno per ora, abbiamo evitato la scena indecorosa di una politica e di una imprenditoria italiane che abdicano al loro ruolo e finiscono, volenti o nolenti, per lasciare il pallino in mano ad una magistratura che, di solito, nulla sa di questioni industriali. La cosa cattiva è che, in realtà, con questo accordo si è preso tempo. Non a caso, è stata finora tutta una storia di avvocati. Il gioco vero inizia adesso. Le trattative dureranno fino a novembre.

La posizione di Arcelor Mittal

Arcelor Mittal è uno dei gruppi siderurgici più grandi e reputati al mondo. Nel business, difficile trovare un acciaiere o un manager che non parlino con considerazione dei Mittal e della loro prima linea. La loro posizione è tutta da decifrare. Poco tempo e si saprà. La cosa buona è che, adesso, Arcelor Mittal potrà decidere se rimanere o no. Valutando la domanda di mercato europea. In uno scenario ogni giorno più difficile per gli effetti globali del corona virus. Facendo bene i conti: con una finanza di impresa che continua, a Taranto, a bruciare fra i 2 e i 2,5 milioni di euro al giorno. Verificando la convenienza – per sé – della proposta del Governo. La cosa cattiva è il doppio segnale: la scomparsa dall’accordo dello scudo penale (la strillatissima ragione formale della rescissione del contratto) e il ritiro dall’Italia dei manager stranieri.

Il nodo dell’equity