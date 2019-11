Ex Ilva: gli italiani pagheranno gli errori a caro prezzo

(Fotolia)

C’è un passaggio della lettera inviata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai colleghi che rappresenta lo spunto per qualche riflessione. È l’invito «a presentare proposte, progetti, soluzioni normative o misure specifiche» per «processi di ristrutturazione o riconversione del tessuto industriale e delle infrastrutture» di Taranto. Difficile immaginare che dal cappello del Consiglio dei ministri esca il coniglio di una soluzione alternativa per il polo siderurgico. Sarebbe come, senza allenamento, scalare l’Everest chiedendo informazioni al primo che passa su qual è il sentiero migliore da prendere.

Il centro siderurgico della ex Ilva è il più importante d’Europa e ha un ruolo chiave nella organizzazione industriale della seconda industria manifatturiera d’Europa, cioè quella italiana. C’era un patto tra il governo italiano e Arcelor Mittal che metteva nero su bianco uno scambio.

Il gruppo multinazionale s’impegnava al risanamento ambientale e al rilancio del polo dell’acciaio. In cambio aveva chiesto e ottenuto di non temere conseguenze penali per reati ambientali provocati dagli interventi di risanamento e dalle gestioni precedenti che, ricordiamolo, erano quelle dei Riva e dell’azionista pubblico a cui ha fatto capo per lungo tempo l’Ilva. Non era un privilegio illegittimo: lo scudo giuridico era una garanzia prevista dall’ordinamento italiano fin dal 2015, quando era stato dato ai commissari.

Tra persone affidabili per sancire un accordo basta una stretta di mano. Nel caso specifico è stata approvata perfino una norma di legge. Quella norma di legge, circa un mese fa, è stata abolita dalla maggioranza parlamentare che appoggia il Governo attuale, nel ruolo di Alice nel Paese delle meraviglie.

Come potevano non sapere che in Europa c’è una crisi di sovracapacità produttiva drammatica? Come potevano non sapere che ArcelorMittal sta perdendo a Taranto la modica cifra di circa 2 milioni al giorno? Come potevano non sapere che la magistratura tarantina è tornata assai belligerante?