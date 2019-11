Ex-Ilva, l’accusa: ArcelorMittal sta svuotando deliberatamente l’azienda

La finalità: indebolire fortemente e svuotare l'ex Ilva e riconsegnarla all'amministrazione straordinaria in condizioni simili ad un relitto. In questo modo ArcelorMittal avrebbe eliminato dal mercato un concorrente.

A Taranto, invece, si indaga su distruzione di materie prime e di mezzi della produzione con presunto danno all'economia nazionale attraverso un sito industriale ritenuto strategico. Sia oggi che le prossime ore dovrebbero essere dedicate, da parte dei magistrati, alla lettura dei documenti acquisiti negli uffici di Milano e Taranto. Non si prevedono per ora indagati sui due fronti. Anche perché c'è da capire come andrà l'incontro di venerdì a Palazzo Chigi tra il premier Conte e i Mittal.

Se qui dovesse profilarsi una schiarita e i Mittal retrocedere dal recesso dal contratto di fitto, dichiarando di voler continuare a gestire l'ex Ilva, le ipotesi di reato relative ai danni all'economia nazionale dovrebbero perdere consistenza .

L’esposto

Ma questo si vedrà. Certo che l'esposto denuncia presentato dai commissari straordinari Ilva alla Procura di Taranto contiene un atto di accusa. Scrivono infatti i commissari: la programmazione delle attività di chiusura è «stata pianificata in modo da arrecare il maggior danno possibile alla produzione siderurgica nazionale, con un livello di offensività devastante tanto per la produzione di settore quanto per l'intera economia nazionale.

Depongono in questa direzione, in maniera obiettiva ed autoevidente, alcuni indici di riscontro univoci: nessun preavviso della iniziativa, indisponibilità assoluta ad un esame congiunto della situazione per l'adozione di un piano condiviso, sostanziale mancanza di preavviso e di disponibilità a concordare iniziative conservative dei cespiti e dell'avviamento aziendali finalizzati a garantire la sicurezza del lavoro e degli impianti e la continuità operativa.