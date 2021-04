Ex Ilva, per la trasformazione servono 2 miliardi di investimenti

2' di lettura

La transizione energetica non è economica. Per intervenire sull'ex Ilva in tema di inquinamento ambientale «le strade sfortunatamente non sono facili, ci vuole del tempo ma bisogna fare in fretta», ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a Porta a Porta spiegando che «nel piano Next generation Eu abbiamo previsto un intervento importante che deve fare il primo passo per decarbonizzare, passare almeno il più grande degli altiforni a elettricità perchè adesso brucia carbone e questo vuol dire cambiare il combustibile. Non è la fase ideale ma è di transizione. Dovrà cominciare adesso, in maniera molto decisa e con investimenti molto importanti: 2 miliardi per l'hard to abate, cioè difficile d’abbattere” come viene chiamato l'acciaio in Commissione Ue».

I tempi della transizione

Quanto ci vorrà, per la transizione dell'ex Ilva «dipende da quanto siamo bravi», ha detto il ministro Cingolani rilevando che il problema è burocratico, «quanto ci impieghiamo a dare i permessi». L'Ilva, ha detto ancora il ministro «fa parte di quel comparto di industrie molto importanti per le economie dei paesi avanzati e in particolare dell'acciaio che viene chiamato in commissione Ue hard to abate, cioè difficile da abbattere. Purtroppo queste sono linee di produzione che generano una grandissima quantità sia di gas climalteranti sia di polveri e altri inquinanti che noi respiriamo per cui l'effetto è doppio: inquinamento e grosso contributo al cambiamento climatico». La transizione, ha proseguito, è «cominciata con le opere di commissariamento ma purtroppo non è digitale, cioè non è istantanea. Bisogna predisporre un intero settore. Poi questo presuppone in futuro il passaggio all'idrogeno spero presto. Vorrei chiarire - ha precisato Cingolani - a tutti piace l'idrogeno verde che si ricava con tecnologie rinnovabili che non producono anidride carbonica ma ci vuole un po' di tempo».

