Ex Ilva, Di Maio: contratto ArcelorMittal deve essere rispettato Il leader del M5s ai microfoni di Radio 24 ha ribadito che «lo Stato impugnerà l'atto con cui ArcelorMittal ha avviato l'uscita dall'Italia». La commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l'ex Ilva. Intanto i gruppi parlamentari pentastellati continuano a ribollire di Andrea Gagliardi e Manuela Perrone

«Con Arcelor Mittal abbiamo firmato un contratto e chiediamo che questo contratto venga rispettato». Lo ha detto il leader del M5s e ministro degli Esteri Luigi Di Maio ai microfoni di Radio 24. «Se hanno delle difficoltà sul

numero di tonnellate da produrre ci sediamo a un tavolo e si trova una soluzione insieme ma la soluzione unilaterale di andarsene, questo noi non lo possiamo permettere». Di Maio ha dunque annunciato che «lo Stato impugnerà l'atto con cui loro hanno avviato l'uscita dall'Italia».

Di Maio: nodo non è scudo, non si arriverà al voto su questo

Per Di Maio il nodo non è lo scudo penale. «Non credo che si arriverà al voto sullo scudo penale - ha detto - il tema degli alibi poteva valere due mesi fa. Adesso in pieno contenzioso, lo Stato impugnerà l'atto col quale se ne stanno andando, quando impugneremo questo atto avvieremo un contenzioso nel quale non ha senso inserire lo scudo». D'altronde, ha aggiunto il leader M5s «la stessa multinazionale ci ha detto che pure» con lo scudo penale «5mila cittadini in mezzo alla strada ci saranno comunque».

«Non ho cercato di piazzare ex Ilva a gruppo cinese»

«Se mi chiedete se ho cercato di piazzare l'Ilva a un gruppo cinese, la risposta è no» ha detto poi Di Maio nel corso del suo intervento a “24 Mattino” su Radio 24. « L'atto unilaterale - ha aggiunto - noi non lo possiamo permettere. Non abbiamo consentito a Whirpool di andarsene da Napoli, non possiamo concedere» ad Arcelor di andar via da Taranto. L'obiettivo «anche in sede giurisdizionale è fare in modo che Arcelor non possa andar via». Qualsiasi diversa considerazione «è affrettata, se cominciamo già a parlare di piano B Arcelor riceverà meno pressione dal sistema Italia».

Inammissibili emendamenti scudo a dl Fisco

Sbagliata per Di Maio la fuga in avanti di Italia Viva con l’emendamento presentato sullo scudo penale. «Se qualcuno vuole giocare con emendamenti - ha detto - quel qualcuno ha più da rimetterci di tutti: l’ha proposto una forza di maggioranza ed è un problema per la maggioranza». Ad ogni modo la commissione Finanze della Camera ha giudicato inammissibili gli emendamenti presentati da Italia Viva e Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per l'ex Ilva. In base a quanto si apprende la motivazione sarebbe l'estraneità di materia. In giornata non è previsto nessun vertice di maggioranza sull’Ilva, anche perché Di Maio sarà a Washington per un incontro sulla coalizione anti Isis. Ma c'è fibrillazione nella maggioranza sul dossier ex Ilva, dopo che Arcelor Mittal ha notificato in tribunale l'atto di recesso.

Atteso ricorso commissari domani o venerdì

Ed è conto alla rovescia per il deposito del ricorso cautelare e d'urgenza da parte dei legali dei commissari dell'ex Ilva per sostenere la mancanza delle

condizioni giuridiche per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto, del polo siderurgico con base a Taranto, chiesto da Arcelor Mittal con l'atto di citazione depositato in Tribunale a Milano. Gli avvocati dei commissari stanno infatti limando il ricorso che dovrebbe essere presentato fra giovedì e venerdì.