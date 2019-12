Ex Ilva, tra Milano e Taranto nuove mosse legali di Arcelor e commissari In vista dell’udienza del 20 dicembre di Domenico Palmiotti

Su fronti diversi, gli avvocati di ArcelorMittal e di Ilva in amministrazione straordinaria affilano le armi in vista delle prossime battaglie legali.

Le mosse degli indiani

Per Arcelor, in previsione dell'udienza del 20 dicembre, gli avvocati hanno depositato al Tribunale di Milano la memoria difensiva con cui contrastano quanto sostenuto da Ilva nel ricorso cautelare urgente di novembre. Mossa, quest'ultima, fatta da Ilva per contrastare il recesso della multinazionale dalla gestione, per ora con contratto di fitto, del gruppo siderurgico. Recesso che Ilva reputa del tutto infondato anche in via ipotetica (e sul ricorso cautelare le Procure di Milano e Taranto hanno poi aperto due inchieste attualmente in corso). Come interpretare il fatto che i legali di Arcelor depositino la memoria difensiva al Tribunale di Milano quando da giorni correva l'ipotesi che le parti si sarebbero accordate per un rinvio dell'udienza del 20 dicembre? E questo proprio perchè si vuole preferire la prosecuzione del negoziato ai fini di un nuovo accordo piuttosto che il conflitto giudiziario.

Il confronto

A quanto pare, secondo fonti vicine al dossier, il deposito della memoria non andrebbe interpretato come una rottura della trattativa ma come la volontà, da parte di Arcelor, di non pregiudicarsi comunque l'udienza del 20 dicembre se il negoziato, nelle prossime ore, dovesse interrompersi o addirittura saltare. ArcelorMittal, Ilva in as e il negoziatore incaricato dal Governo - il presidente Saipem, Francesco Caio - stanno infatti lavorando sul memorandum di intesa da presentare al Tribunale di Milano con cui chiedere l'aggiornamento dell'udienza prossima ad altra data.