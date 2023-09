Ex Ilva, nazionalizzazione più lontana. La via del negoziato con Mittal

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un «concreto impegno del socio privato al rilancio dell’impianto». Ancora una volta, il futuro dell’ex Ilva è appeso a un negoziato con ArcelorMittal. Il governo lavora a un accordo ma, come emerge dal tavolo che si è svolto mercoledì 27 settembre a Palazzo Chigi con i sindacati metalmeccanici, non ha avuto ancora quelle garanzie attese per arrivare a una svolta sugli investimenti necessari.

Le tensioni

La situazione per quella che oggi è Acciaierie d’Italia (AdI) è tesissima. Franco Bernabè, presidente di AdI ed espressione del socio pubblico di minoranza, Invitalia, ha messo il suo mandato a disposizione del governo dopo aver denunciato una persistente situazione di stallo che mette a rischio il percorso di decarbonizzazione. E i sindacati, delusi dopo l’incontro, hanno confermato lo sciopero in programma per oggi.

Loading...

Il tavolo a Palazzo Chigi

Il tavolo a Palazzo Chigi è stato coordinato dal sottosegretario alla presidenze del Consiglio Alfredo Mantovano, con la presenza del ministro degli Affari Ue, Sud, coesione e Pnrr Raffaele Fitto, del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e della ministra del Lavoro Marina Calderone. Mantovano ha passato in rassegna le misure adottate dal governo prima dell’estate con il decreto 69. Fu un emendamento preparato dal ministro Fitto a chiudere le procedure di infrazione Ue in atto e a porre le basi per rilevare gli asset oggi in amministrazione straordinaria scavalcando il problema della confisca. Da quel momento Fitto ha assunto di fatto la regia del dossier facendo prevalere la linea del controllo privato di AdI, con l’ipotesi di far salire lo Stato in maggioranza che è finita nel cassetto. Il problema è ovviamente combinare gli impegni privati e il supporto pubblico per avviare un rilancio duraturo. Fitto vorrebbe formalizzare il tutto in un accordo, ma sul tavolo ci sono ancora temi di rilievo. Va concluso il negoziato con la Commissione Ue per sbloccare i fondi europei per la decarbonizzazione a valere sul RepowerEu e sul Just transition fund e, ovviamente, ArcelorMittal deve con decisione mettere mano al portafogli.

Le risorse necessarie

Secondo alcune fonti tecniche interpellate dal Sole 24 Ore, per rilevare i cespiti da Ilva in amministrazione straordinaria occorrerebbero tra 700 milioni e 1 miliardo. In totale, considerando anche le esigenze di liquidità e gli investimenti produttivi per il piano industriale, AdI dovrebbe sobbarcarsi tra 3,5 miliardi (ipotesi più conservativa, con i soli forni elettrici) e 4,5-5 miliardi (se si scommette anche sul rifacimento dell’altoforno Afo5).

Le interlocuzioni in corso

Palazzo Chigi parla di «interlocuzioni in corso con gli azionisti», di «tappa di un percorso in atto» e ribadisce «l’impegno a dare soluzioni di prospettiva». Ma per i sindacati, che oltre agli interventi di Mantovano e Calderone, sollecitata sulla sicurezza degli impianti, si aspettavano di ascoltare aggiornamenti anche da Fitto e Urso, le indicazioni del governo non sono sufficienti.