Ex Ilva, nessuna schiarita: rinvio dopo il 28 dicembre. Critiche dai sindacati

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Nessuna schiarita e nessuna soluzione per ora su Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva. Il confronto della mattinata del 20 dicembre a Palazzo Chigi tra i sindacati e il Governo non ha portato novità. L’esecutivo ha aggiornato le sigle sindacali a dopo il Consiglio dei ministri del 28 dicembre. Probabilmente il 28 stesso oppure il giorno dopo. Si attende la nuova assemblea del 22 dicembre dei soci di Acciaierie per vedere soprattutto cosa farà Mittal, che è l’azionista privato di maggioranza. Ovvero se Mittal assume impegni, che sinora non ci sono stati, circa l’intervento finanziario urgente di cui la società siderurgica, ormai al collasso, ha urgente bisogno.

Le posizioni del Governo

Alle sigle Fim, Fiom, Uilm, Usb e Ugl, il Governo si è presentato col sottosegretario alla presidenza, Mantovano, e i ministri Fitto, Urso e Calderone mentre Giorgetti era in collegamento. Dopo una prima parte di riunione, nella quale il Governo ha soprattutto ascoltato i sindacati, c’è stata una temporanea interruzione per consentire ai ministri di confrontarsi tra loro. Al rientro nella sala verde e sino alla conclusione, c’erano solo Mantovano e Fitto. Il confronto sarebbe stato molto acceso e sarebbe emerso quanto è già noto, ovvero che Fitto e Urso non la pensano allo stesso modo sul dossier Ilva. Non è una contrapposizione tra ministri, ma Fitto sostiene che bisogna ancora insistere sulla strada del negoziato con la multinazionale, mentre Urso è dell’avviso che lo Stato, vista l’impraticabilità di un accordo col socio privato, debba entrare direttamente in campo. Tra l’altro il passaggio dello Stato in maggioranza, al 60%, è una tesi sostenuta da Urso già da mesi.

Loading...

I sindacati contestano il rinvio

I sindacati hanno contestato il rinvio del Governo. «Per noi - dichiara Rocco Palombella, leader Uilm - la riunione non può finire con un ulteriore rinvio. Rimaniamo a Palazzo Chigi in attesa di avere spiegazioni dai ministri sulle intenzioni del Governo sul futuro dell’ex Ilva». Da aggiungere che per tutta la durata del confronto a Palazzo Chigi una folta delegazione di sindacalisti giunta dai territori che ospitano gli stabilimenti ex Ilva ha stazionato davanti alla galleria Sordi tra slogan e proteste al megafono. Alcuni sindacalisti di Fim e Fiom hanno contestato i deputati del Pd (tra cui l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando e il parlamentare pugliese Ubaldo Pagano) quando si sono avvicinati ai manifestanti, evidenziando il fatto che nemmeno i Governi del centrosinistra sono intervenuti per l’ex Ilva.

«Rimaniamo a Palazzo Chigi - dichiara pure Michele De Palma, segretario generale Fiom -. È inammissibile che il Governo non abbia ancora chiarito cosa intenda fare per garantire il futuro degli stabilimenti e dei lavoratori di Acciaierie in vista dell’assemblea del 22 dicembre». «Quest’incontro ha lasciato la nostra organizzazione di stucco - dichiara Sasha Colautti dell’Usb nazionale -. Al tavolo abbiamo ribadito con forza la necessità di un intervento immediato, rivolto ad assumere il controllo dell’azienda. Il tempo ormai è finito e abbiamo fatto presente come sia necessario che il Governo assuma come elemento di certezza il fatto che con Arcelor Mittal non c’è speranza alcuna di rilancio degli stabilimenti e di come questo attendismo rischi di compromettere del tutto la possibilità di far sopravvivere gli impianti».

Sciopero in corso

Usb ha in corso nell’indotto di Taranto uno sciopero che finirà alle 23 del 20 dicembre. Si protesta per il fatto che le aziende associate ad Aigi (Associazione indotto e General industries) abbiano assicurato solo lo stipendio e non la tredicesima, in quanto attendono da Acciaierie i pagamenti. Acciaierie, a sua volta, ha comunicato a 25 aziende l’arrivo dei bonifici. Si tratterebbe di acconti sui crediti maturati. Il 20 dicembre, infine, sono state accreditate le tredicesime ai dipendenti di Acciaierie, ai quali alla normale scadenza del 12 è stato versato lo stipendio.