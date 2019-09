Ex-Ilva, nuova cassa integrazione. Prove di dialogo sindacati-azienda Clima meno teso sulla richiesta da parte di ArcelorMittal di prorogare di ulteriori 13 settimane la cassa integrazione ordinaria a zero ore per 1.395 dipendenti del siderurgico di Taranto di Domenico Palmiotti

Ilva di Taranto

La richiesta di prorogare di ulteriori 13 settimane, dal 30 settembre, la cassa integrazione ordinaria a zero ore per 1.395 dipendenti del siderurgico di Taranto c'è sempre da parte di ArcelorMittal. Stavolta, però, il confronto azienda-sindacati non parte in un clima teso come invece accade a giugno per l’avvio della procedura dal 2 luglio al 28 settembre, sempre per lo stesso numero di lavoratori.

Sebbene il mercato dell’acciaio resti in crisi - questa la ragione per cui nello stabilimento ricorre alla cassa -, ArcelorMittal, nel primo incontro di ieri con le sigle metalmeccaniche, ha manifestato apertura e disponibilità.

Certo, ora è prematuro dire che potrebbe esserci una intesa tra le parti, al contrario della volta precedente quando gli incontri si conclusero col mancato accordo, ma segnali nuovi ci sono. Lo rivelano gli stessi sindacati. In particolare, le richieste avanzate sono in diminuizione del numero dei cassintegrati, rotazione del personale in cassa integrazione, rientro dalla cassa dei manutentori, vista la necessità di una serie di interventi sugli impianti così come accertato dalla task force congiunta riunitasi a luglio, misure di sostegno al reddito dei lavoratori, oggi falcidiato dalla cassa integrazione.

In merito a quest’ultimo punto, i sindacati fanno presente che ci sono reparti dove con la cassa a zero ore i lavoratori stanno percependo 800 euro al mese, cioè una copertura media al 60% dello stipendio. Il sostegno al reddito dei lavoratori è ritenuto fondamentale dalle sigle sindacali. Va detto che su diminuizione dei numeri e rientro in fabbrica dei manutentori, i sindacati andarono in pressing anche nella precedente occasione ma l’azienda non cambiò la sua posizione.

A seguito di questa chiusura, la Fiom Cgil ha presentato un esposto all'Inps dove segnala che con gli impianti in marcia i manutentori dipendenti ArcelorMittal sono a casa, sospesi dal lavoro, e le loro attività le svolgono addetti esterni.