Ex Ilva, nuova inchiesta a Taranto. Procura mette sotto la lente i lavori ambientali

Si accende una nuova inchiesta sull'ex Ilva di Taranto. Stavolta l'attenzione della Procura (tre i magistrati che seguono il caso) non riguarda le emissioni, la mancata sicurezza o gli incidenti sul lavoro, ma i lavori di messa a norma ambientale della fabbrica. L'attuazione delle prescrizioni dell'Aia che entro agosto 2023 dovrà essere ultimata e che per l’Ispra, braccio operativo del ministero dell'Ambiente per i controlli, procede regolarmente verso l'approdo finale. Ma evidentemente la Procura di Taranto non è dello stesso avviso, visto che sono indagati per le ipotesi di reato di tentata concussione, falso e inquinamento ambientale, tre persone delegate ai controlli sulle opere e sull'attuazione delle prescrizioni.

Si tratta del 59enne Vincenzo Campanaro (dal 2019 direttore scientifico Arpa Puglia), del 55enne Francesco Astorri (responsabile Sezione valutazione e controlli impianti dell’Ispra, che ha firmato l’ultimo rapporto sui lavori di adeguamento in fabbrica), del 67enne Mario Carmelo Cirillo (fino al 31 luglio 2021 direttore dipartimento per la valutazione e la sostenibilità ambientale Ispra). Per i tre, il gip Francesco Maccagnano, su richiesta della Procura, ha disposto la proroga delle indagini.

Ma dell'inchiesta si è appreso solo ora. Ed è un filone investigativo che, seppure già aperto da tempo, arriva a valle del mancato dissequestro degli impianti di Taranto - aspetto, questo, che a maggio scorso non ha permesso il closing dell'operazione - e mentre è in corso una complessa trattativa sulla ricapitalizzazione di Acciaierie d'Italia. Protagonisti, il socio privato Mittal (maggioranza) e quello privato Invitalia (minoranza), col Governo che vuole ricapitalizzare in anticipo sulla nuova data di maggio 2024 ma chiede analogo impegno anche a Mittal.

Già dall'estate Ispra ha detto che gli interventi sono ok

Già dalla scorsa estate Ispra ha dichiarato che gli interventi previsti per l'adeguamento degli impianti sono stati quasi tutti completati e certificati. E in una delle ultime riunioni dell'Osservatorio Ilva insediato al ministero dell'Ambiente, è stato affermato che l'esecuzione degli interventi rimanenti è in linea con i tempi previsti. Ispra ha anche stimato lo scenario emissivo post-operam (cioè successivo alla realizzazione degli interventi) e relativo a una produzione annua di 6 milioni di tonnellate di acciaio. Emerge, a tal proposito, una riduzione significativa delle emissioni di polveri rispetto allo scenario ante-operam. Riduzione valutata intorno al 40 per cento per PM 2,5 e PM 10. Tale scenario è stato trasmesso dal ministero dell'Ambiente a quello della Salute per le valutazioni che consentiranno di verificare se, dopo la realizzazione del piano ambientale della fabbrica, sono ancora presenti, ed eventualmente in che misura, situazioni di rischio sanitario. Il ministero della Salute dovrebbe predisporre un documento a breve.

Verso la nuova Aia della fabbrica

Questo passaggio dovrebbe fare da battistrada anche alla richiesta della nuova Aia per l'ex Ilva prevista a febbraio, sei mesi prima della scadenza dell'attuale. Vi è da dire che sebbene Ispra, così come Acciaierie d'Italia, gestore degli impianti, e Ilva in amministrazione straordinaria, che ne detiene la proprietà, abbiano sempre parlato di situazione migliorata grazie ai vari lavori fatti, esposti, denunce e segnalazioni all'autorità giudiziaria da parte di cittadini, ambientalisti, associazioni e comitati, non si sono mai fermati. Anche in questi anni che la produzione di acciaio dell'ex Ilva è stata molto ridotta anche perchè diversi sono gli impianti fermi. Quest'anno, per esempio, si chiuderà con circa 3 milioni di tonnellate.