Ex Ilva: nel nuovo piano Arcelor Mittal 4.700 esuberi nel 2023 di cui 2.900 subito. Patuanelli «deluso»

Landini: è un piano di chiusura

Molto negativa la valutazione dei sindacati. «Non è un piano industriale, è un progetto di chiusura nel tempo di Taranto e di Ilva», ha affermato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Abbiamo un accordo firmato un anno fa che prevede investimenti, 8 milioni di tonnellate di acciaio da produrre e quella è la base da cui partire. Per noi la discussione è possibile se si parte dall'accordo che abbiamo firmato».

Furlan: incontro andato malissimo

«Non ci sono le condizioni per aprire un confronto - ha concordato la segretaria generale della Cisl Anna Maria Furlan - Noi un accordo lo abbiamo fatto un anno fa e non venti anni fa anni e per noi quello rimane. E con quelle caratteristiche. L'incontro è andato malissimo, rigettiamo la proposta dell'impresa. Sul tavolo ci sono complessivamente 6300 esuberi tra nuovi e vecchi, per noi quindi non esiste alcuna possibilità di aprire una discussione di merito se la proposta dell'azienda rimane questa».

