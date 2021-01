Ex Ilva, nel nuovo piano industriale 310 milioni di investimenti

Inoltre, non tutti e tre gli altiforni dello stabilimento di Taranto - 1, 2 e 4 - marceranno a pieno regime quest'anno. Solo l'altoforno 1, infatti, sarà al 100 per 100 delle sue possibilità, l'altoforno 2, che riparte a fine mese, andrà invece al 90 per cento, mentre l'altoforno 4 all'85 per cento perché avrà 2 mesi di fermata per lavori a marzo ed aprile.

Anche l'acciaieria 1, che riparte a fine mese seppure parzialmente, subirà uno stop di due mesi per la fermata dell'altoforno 4. In quanto all'acciaieria 1, riaccensione il 15 gennaio e prima colata prevista per il 20. Il primo stock che rientra al lavoro è di 86 addetti. Infine gli investimenti: dopo i 270 milioni dello scorso anno e i 310 di quest'anno, la scansione andrà così avanti: 412 nel 2022, 433 nel 2023, 427 nel 2024 e 300 nel 2025.