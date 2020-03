Ex-Ilva: firmato l’accordo che mette fine al contenzioso con ArcelorMittal

Che succede ora

L’accordo come primo effetto produrrà il ritiro da parte di ArcelorMittal dell’atto di citazione depositato al Tribunale di Milano nei confronti dei commissari Ilva, atto in cui - dopo una lettera informativa alla stessa Ilva - si notificava la volontà di recedere dal contratto. A seguito del ritiro dell’atto giudiziario di ArcelorMittal, anche i commissari ritireranno il ricorso cautelare urgente, ex articolo 700, presentato contro ArcelorMittal al fine di bloccarne il disimpegno. Anche se, si osserva, già il ritiro dell’atto di ArcelorMittal provoca la decadenza di quello di Ilva in as.

Il 6 marzo è infatti fissata al Tribunale di Milano la nuova udienza sui due ricorsi dopo le udienze precedenti del 27 novembre, del 20 dicembre e del 7 febbraio, tutte chiusesi con un rinvio sulla base del fatto che le parti non volevano dar corso al giudizio perché stavano trattando l’intesa. E l’accordo raggiunto sarà ora prospettato al giudice il 6 marzo. Da vedere, tuttavia, se questa udienza sarà confermata per il 6 oppure slitterà vista la disposizione del presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi, causa Coronavirus.

I punti fondamentali dell’intesa

L’accordo modifica il contratto che le due società hanno stipulato in precedenza. L’intesa prevede che il nuovo piano industriale si articoli per il periodo 2020-2025. Previsti il completamento delle attività Aia, il «completo rifacimento dell’altoforno 5» e la suddivisione in quote paritarie tra ArcelorMittal e Ilva dei costi di adeguamento degli altiforni 1, 2 e 4. Sarà utilizzato il preridotto di ferro insieme a nuove tecnologie “a minor impatto ambientale” e si costruirà un forno elettrico “nell’ottica della graduale decarbonizzazione”. I livelli di produzione ottimale vengono fissati nell’accordo modificato a 8 milioni di tonnellate di acciaio. Per l’occupazione, si parla di “tenuta” dei livelli con 10.700 risorse a regime. Questo vuol dire che da quest’anno, prima di arrivare al 2025, l’occupazione scenderà perché si farà ricorso agli ammortizzatori sociali per ristrutturazione.

Maggio e novembre prossimi tappe fondamentali

Entro il 31 maggio, «con riferimento al periodo necessario a raggiungere la piena capacità produttiva dello stabilimento di Taranto in base al nuovo piano industriale», dovrà infatti essere definita «una soluzione che preveda il ricorso a strumenti di sostegno, compresa la cassa integrazione guadagni straordinaria, per un numero di dipendenti da determinare».

«Si è dovuto prevedere l’ipotesi che il nuovo contratto di investimento non si perfezioni e che Am Investco possa recedere dal contratto di affitto modificato», si specifica in relazione al prossimo ingresso dello Stato nella società. A fronte di tale facoltà, previsto il pagamento di un importo di 500 milioni da parte della multinazionale.