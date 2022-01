Ex Ilva: Oms, intensificando Aia meno morti ed emissioni ma fabbrica resta un problema

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una significativa riduzione della mortalità e delle emissioni dal 2012 in poi, cioè dopo l'Autorizzazione integrata ambientale successiva al sequestro giudiziario degli impianti siderurgici. Questo dicono gli scenari del rapporto che, su commissione e finanziamento della Regione Puglia, ha presentato l'Oms il 21 gennaio con riferimento all'ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d'Italia, e al suo impatto sanitario. I tre scenari sono legati all'implementazione delle misure richieste nell'ambito dell'Aia 2012.

Per l'Oms, «l'impatto degli impanti ex-Ilva è stato considerevole, ma non ancora del tutto caratterizzato. Mentre le emissioni dirette nell'aria sono relativamente ben monitorate, si sa meno di altre vie di esposizione che coinvolgono matrici diverse come il suolo o l’acqua».

E ancora: «Le emissioni nell’aria dell’impianto ex-Ilva, se tradotte in concentrazioni di PM, sono causa di eccessi di mortalità e altri impatti negativi sulla salute, con relativi costi economici». E soprattutto «le stime di questo rapporto sono pienamente in linea con le valutazioni precedenti, effettuate dalle autorità regionali e da altri ricercatori».



I tre scenari e la curva discendente dei decessi

Per i decessi nella sola Taranto, gli scenari individuati da Oms dicono che pre 2010 si calcolano 180 morti premature l'anno per cause non accidentali, che con l'Aia 2012 si scende a 114 e post Aia, nel 2015, a 31. Decessi prematuri che per l'area indagata dalla Valutazione di danno sanitario (Vds) passano invece da 156 all'anno pre Aia nel 2010, a 100 nel 2012 per arrivare a 28 post Aia nel 2015. L'Aia 2012 è quella che ha introdotto nuove, stringenti prescrizioni rispetto a quella del 2011 che i pubblici ministeri, nel processo “Ambiente Svenduto” svoltosi in Corte d'Assise a Taranto nei mesi scorsi e conclusosi con pesanti condanne, hanno definito “farlocca” perchè costruita sulle indicazioni dell'azienda, allora in mano al gruppo Riva.

Va anche notato, comunque, che dopo il sequestro degli impianti, negli anni successivi e ancora oggi che l'ex Ilva è sotto la guida di Acciaierie d'Italia (ma in quest'ultimo caso per ragioni impiantistiche), la produzione di acciaio si é fortemente ridotta rispetto alle potenzialità della fabbrica. Lo scorso anno è stata di poco superiore ai 4 milioni di tonnellate (nonostante il mercato positivo) mentre è stata di circa 3,4 milioni nel 2020. Dal 2015 è poi fermo l'altoforno 5, il più grande d'Europa. Si è abbassato, quindi, l'indice dei decessi e uno degli inquinanti, il PM 2.5, rispetto al periodo pre 2010, ha registrato un taglio di emissioni del 34 per cento nel 2012 e del 66 per cento nel 2015.