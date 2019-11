Ex Ilva, depositato ricorso contro recesso. Patuanelli: «Mittal vieta ispezioni». E l’azienda ufficializza lo stop Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato azienda e sindacati nel tentativo di aprire un canale di confronto istituzionale

Detto e contraddetto: le frasi della politica sull’Ilva

2' di lettura

Ore decisive per l’ex Ilva. I legali dei commissari dell'ex Ilva hanno depositato il ricorso cautelare e d'urgenza, ex articolo 700, contro la causa promossa da Arcelor Mittal per il recesso del contratto d'affitto dello stabilimento con base a Taranto. Il Ministero dello Sviluppo Economico

ha convocato invece per il pomeriggio del 15 novembre azienda e sindacati nel tentativo di aprire un canale di confronto istituzionale con un'azienda. Ci saranno l'ad di ArcelorMittal Italia, Lucia Morselli, e i leader sindacali di Fim, Fiom e Uilm. L'oggetto ufficiale dell'incontro è la procedura ex articolo 47 di retrocessione dei rami d'azienda ai commissari. Intanto il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha reso noto che «l’azienda ha vietato le ispezioni ai commissari». E ha parlato di «fatto gravissimo che dovrà avere una adeguata risposta»»

Procura Milano apre fascicolo esplorativo

La Procura di Milano, dal canto suo, ha deciso di intervenire nella causa di rescissione del contratto di affitto d'azienda promosso da Arcelor Mittal contro l'amministrazione straordinaria dell'Ilva, «ravvisando un preminente interesse pubblico relativo alla difesa dei livelli occupazionali, alle necessità economico-produttive del Paese, agli obblighi del processo di risanamento ambientale». Come recita un comunicato, «il Procuratore ha proceduto all’iscrizione di un fascicolo per verificare la eventuale sussistenza di ipotesi di reato».

Mittal: comunica stop a Prefetto e Governo

Venerdì mattina ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione» dell’esercizio dello stabilimento di Taranto e delle centrali elettriche. La sospensione sarà fatta «con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti».

«ArcelorMittal conferma che esaurito il percorso previsto dall'art.47 il 3 dicembre, dal giorno successivo, quindi il quattro del mese, non sarà lei a proseguire il piano di spegnimento e spetterà all'amministrazione straordinaria» ha affermato il segretario generale della Fim, Marco Bentivogli in una nota.

Verso la chiusura di tutti gli altoforni

In parallelo, Morselli ha già comunicato ai sindacati il piano di chiusure degli impianti. L'altoforno 2 verrà spento il 13 dicembre. Afine dicembre l'Afo 4 e il 15 gennaio l'Afo 1, il più grande altoforno d'Europa. Anche se non è ancora fissato in agenda e al momento non viene confermato, un nuovo incontro tra il premier Giuseppe Conte, i ministri coinvolti e i vertici di ArcelorMittal, Lakshmi Mittal e suo figlio Adyta, potrebbe svolgersi tra lunedì 18 pomeriggio e martedì.