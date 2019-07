Ex Ilva, tregua dopo verbale di intesa firmato al Mise tra ArcelorMittal e sindacati (Usb non firma)

Il primo incontro è calendarizzato per mercoledì 17 presso il sito di Taranto a partire dall'area portuale”. Verranno poi effettuati incontri, si legge nell'accordo, “area per area, funzionali a verificare l'utilizzo dei lavoratori posti in cassa integrazione ordinaria, a seguito di una procedura senza accordo, per le attività di manutenzione ordinarie e straordinarie.

Il primo incontro è calendarizzato per giovedì 18 presso il sito di Taranto”. “A cadenza settimanale”, con i rappresentanti sindacali per la sicurezza sul lavoro, ci saranno altri incontri “in merito all'esperienza operativa maturata a seguito di infortuni/near miss relativamente ad eventi occorsi e ritenuti significativi dalle parti” (si intende per near miss tutto ciò che ha in se la potenzialità di poter causare un infortunio).

L'accordo prevede inoltre che sia redatto “un protocollo con la partecipazione degli enti istituzionalmente preposti al controllo delle condizioni di salute e sicurezza in fabbrica al fine di individuare iniziative che possano significativamente incidere in tali ambiti”.

In particolare per l'area del porto, dove due gruisti hanno perso la vita in circostanze analoghe (Cosimo Massaro mercoledì scorso e Francesco Zaccaria a novembre 2012), l'accordo al Mise prevede che si arrivi alla “adozione di soluzioni tecnico/organizzative, come, per esempio, il controllo remoto, con studi di fattibilità da avviare immediatamente e di attuazione nel più breve tempo possibile, per tendere a eliminare l'esposizione dei lavoratori operanti in area portuale ai rischi legati ai fenomeni atmosferici e di straordinaria entità”.

ArcelorMittal, si legge nell'accordo, ha evidenziato la necessità di avere “il maggior consenso possibile” per “superare l'attuale fase di difficoltà” caratterizzata da “condizioni di attuazione del piano ambientale”, rinnovo “della domanda di dissequestro e di facoltà d'uso dell'altoforno 2”, “sequestro del molo 4” e “la parziale operatività dell'area a caldo”.