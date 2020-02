Ex Ilva, perché l’accordo governo-ArcelorMittal disinnesca il rischio di un contenzioso miliardario

Primo elemento

Le due controparti hanno, allo stesso tempo, un impegno reciproco e mani libere per valutare che cosa vogliono veramente fare nei prossimi mesi. Il Governo – concedendo la clausola – ha semplificato il quadro e ha ridotto il rischio di un contenzioso miliardario e di lunghissima durata. L’ex Ilva – un enorme problema di finanza di impresa – è stata a lungo un problema di indefinibile ambiguità strategica. Adesso la prima ambiguità è cancellata: Arcelor Mittal, sempre che tutto proceda bene da qui al 6 marzo, ha una via di uscita, concordata e in grado di ridurre le ansie – perché fissa un tetto massimo alle perdite – degli azionisti e degli obbligazionisti. Ma Arcelor Mittal ha anche la possibilità di verificare se desidera – come dichiara – rimanere con convinzione: in questo senso, la domanda europea dei prossimi mesi non sarà irrilevante e, qualunque andamento essa abbia, i lavori di ripristino degli altoforni ridurranno l’emorragia finanziaria. Inoltre, Arcelor Mittal non potrà non apprezzare che una parte consistente della decabornizzazione dell’acciaieria, per il tramite della società del preridotto, avvenga con soldi pubblici, dato che comunque il gruppo siderurgico non parteciperà al capitale della newco.

Secondo elemento

La scelta del Governo di non entrare subito in AMInvestco, la società superindebitata controllata al 95% da Arcelor Mittal, viene spiegata con la necessità di una lunga e laboriosa due diligence da parte di un soggetto terzo. Formalmente è vero. Nella sostanza questo consente anche al Governo, qualora da novembre Arcelor Mittal decidesse di uscire, di non perdere un euro di denaro pubblico e di organizzare un replacement di capitale (non importa con quale veicolo e sotto quali vincoli, il Mef o Invitalia o Cdp che entra in un gruppo siderurgico privato il quale a sua volta rileva le quote da Arcelor Mittal). Il quadro, così, è più semplificato. L’unico elemento di vera perturbazione alla doppia opzione – Arcelor dentro con convinzione o fuori con una uscita ordinata – è il ritorno della febbre anti-Ilva, anti-industriale e anti-tutto della componente Cinque Stelle del Governo.

Per approfondire:

● ArcelorMittal, 2,5 miliardi di perdite ma il gruppo ora vede segnali di ripresa sul mercato

● Il ministro Boccia: «L'Ex Ilva non potrà vivere senza ciclo integrato»