Ex Ilva, la politica e il conto della demagogia

La scelta di una manager italiana che era a capo dell’altra cordata in concorrenza con ArcelorMittal – formata da Cassa Depositi e Prestiti, Arvedi, Leonardo Del Vecchio e Jindal – ha acceso la fantasia e l’immaginazione – caratteristiche che abbondano nella politica italiana, tanto quanto mancano le competenze e la concretezza – su chissà quali piani per un rilancio tutto fatto di partnership internazionali e fondi europei a bizzeffe per una decarbonizzazione che non appartiene peraltro ad ArcelorMittal: insomma, a sentire i desideri della maggioranza Cinque Stelle-Partito Democratico, sarebbe andato tutto benissimo. Nulla di tutto questo. Anche le speranze che questa mossa shock sia una mossa negoziale – per mettere non una pistola, ma un bazooka sul tavolo – appare una interpretazione in linea con la mentalità italiana, che ritiene l’ambiguità un elemento strutturale del discorso pubblico, ed è assai poco coerente con le regole del business internazionale, in cui i patti si rispettano – e in questo caso i patti non sono stati rispettati – e gli atti sono uno la conseguenza dell’altro. In questa situazione straniante, anche il sindacato sembra essere stato preso da uno strano “incantamento”: qualche cosa succederà, quelli di ArcelorMittal si sederanno al tavolo e, poi, al massimo si va tutti in cassintegrazione per anni, anni e ancora anni.

In ogni caso ArcelorMittal, che già nelle scorse settimane aveva scritto lettere all’Amministrazione Straordinaria per esplicitare che avrebbe potuto recedere dal contratto e restituire l’azienda, è stata conseguente e pronta a tutelare i suoi interessi. Una logica da multinazionale.

Detto questo, nelle prossime settimane può succedere di tutto. Anche che l’affanno della politica italiana riesca ad influenzare le scelte di ArcelorMittal. D’altronde il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è devoto di Padre Pio da Petralcina. Quello che è certo – per rifarsi invece alla mentalità scientifica del rivale di Padre Pio, Padre Gemelli – è che le ferite al corpo già nemmeno troppo in buona salute della economia italiana saranno profonde e durature. Secondo una nuova elaborazione compiuta dalla Svimez per Il Sole 24 Ore, portare a zero l’attuale ridotta attività dell’Ilva comporta un danno sintetizzabile in tre numeri: 3,5 miliardi di euro di Pil in fumo, 960 milioni di investimenti fissi lordi in meno e 2,2 miliardi di export cancellato. Non c’è, davvero, null’altro da aggiungere.