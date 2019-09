Ex-Ilva, proroga della cassa integrazione per 1273 dipendenti Firmato l’accordo fra ArcelorMittal e i sindacati di Domenico Palmiotti

(Ansa)

3' di lettura

Dal 30 settembre la proroga della cassa integrazione ordinaria nello stabilimento di Taranto di ArcelorMittal (ex Ilva) avrà un numero più basso di lavoratori coinvolti. Saranno infatti 1273 per la seconda tranche di 13 settimane al posto dei 1395 della prima tranche, anch'essa di 13 settimane. Dopo alcune ore di trattative (complicate, dicono i sindacati) ed un precedente incontro, oggi i sindacati metalmeccanici e l’azienda hanno messo nero su bianco e fatto l’accordo. Non fu così, invece, per la prima ondata di cassa integrazione, partita il 2 luglio e in scadenza dopodomani, 28 settembre. A giugno i sindacati provarono in più incontri a far abbassare i numeri dei cassintegrati ma ArcelorMittal non cambiò posizione. Va tuttavia detto che i 1395 hanno costituito solo un tetto massimo. Nella pratica la cassa integrazione ha riguardato un minor numero di lavoratori essendo anche periodo di ferie.

Il mercato è fermo

Si prosegue con la cassa integrazione perché la situazione del mercato dell’acciaio non è mutata: era e rimane critica, almeno per ora. C’è un forte rallentamento, si legge nell'intesa, dal primo trimestre di quest’anno e c’è stata una conseguente diminuizione di ordini per i beni prodotti dall’acciaieria di Taranto. La cassa integrazione a zero ore coinvolgerà 461 addetti nell'area primaria, 693 nell’area di finitura e 119 nelle altre mansioni. Novecento gli operai coinvolti su 1273 (la forza organica di Taranto è di 8200 unità), 269 gli impiegati e i quadri, 104, infine, gli intermedi.

Nell'intesa si legge che il personale addetto ad impianti oggetto di fermata temporanea come la Produzione lamiere e il tubificio Erw potrà essere formato a nuove differenti mansioni ed utilizzato dopo che ne sarà stata accertata l'idoneità. Il personale potrà anche essere impiegato in mansioni dal contenuto professionale differente ed eventualmente anche di minor contenuto professionale. In linea con le proprie necessità, l'azienda effettuerà una rotazione programmata bisettimanale del personale per mansioni fungibili e di immediata impiegabilità nei reparti interessati alla stessa rotazione. Ogni due settimane si verificherà sia l'andamento della rotazione che il passo produttivo del siderurgico di Taranto. Alla scadenza dei periodi di paga che matureranno dopo l'avvio della cassa, ArcelorMittal anticiperà il trattamento economico a carico dell'Inps. La maturazione degli istituti della tredicesima e dell'una tantum dell'accordo Mise di settembre 2018 sono riconosciuti in misura piena se le ore di cassa integrazione non sono superiori alle ore lavorabili nel mese, altrimenti scatteranno in quota proporzionale. Infine, si stabilisce che le attività già in parte oggetto di appalto, se ritenute espletabili da personale sociale di tempestivo impiego, saranno oggetto di “progressiva saturazione” con i lavoratori diretti ArcelorMittal in cassa integrazione. In tal senso si parte dall'1 ottobre con le officine centrali di manutenzione.

Ben altra situazione, invece, nell'indotto-appalto siderurgico dove è scontro tra aziende e sindacati sulla ricollocazione al lavoro dei circa 200 licenziati da Castiglia (pulizia industriale degli impianti) per fine contratto con ArcelorMittal. Anche l'incontro di oggi con una delle imprese subentranti, la Sea, si è chiuso con un nulla di fatto. A fronte di una commessa che prevede 30 addetti, Sea ne vuole prendere solo 10 di cui 7 a tempo determinato per un anno. Domani i sindacati incontrano un’altra delle imprese, Ecologica, che subentrerà a Castiglia ma domattina alle 7 i 200 licenziati saranno in presidio davanti alla direzione ArcelorMittal.