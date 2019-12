Ex Ilva, proteste dei cassintegrati contro bozza del decreto Sono i 1.600 operai che ArcelorMittal non ha assunto. E la Fim Cisl annuncia venti licenziamenti di Domenico Palmiotti

Si addensano le proteste sull'ex Ilva, ora ArcelorMittal. Ai sindacati che contestano sia i 4.700 esuberi dichiarati da ArcelorMittal, sia la cassa integrazione straordinaria per 3.500 addetti (legata alla vicenda dell'altoforno 2 ma per ora solo annunciata e non avviata come procedura), si aggiunge adesso la voce critica dei cassintegrati di Ilva in amministrazione straordinaria. E la Fim Cisl annuncia 20 licenziamenti in ArcelorMittal di personale di recente assunto.

I cassintegrati sono coloro che dall’1 novembre 2018 la multinazionale non ha preso. Questo personale è rimasto con la proprietà ed è stato collocato in cassa straordinaria. Erano 2.600 poco più di un anno fa, adesso sono scesi a circa 1.600 perché, nel frattempo, un migliaio ha abbandonato Ilva licenziandosi e prendendo l'incentivo (100mila euro lordi a scalare ogni tre mesi).



I cassintegrati contestano la bozza del decreto legge del “Cantiere Taranto”, voluto dal premier Giuseppe Conte, che prevede sgravi contributivi per chi assume il personale Ilva, nonché incentivi per chi, sempre tra questo personale, accetta un lavoro fuori Taranto oppure costituisce una impresa o una cooperativa.

Invece - osservano i cassintegrati - l’accordo di settembre 2018 al Mise prevede che sia ArcelorMittal ad assumere coloro che, dopo il 2023, data di conclusione dei piani ambientale e industriale, fossero ancora in cassa a zero ore. In particolare, tra le misure inserite nella bozza del dl, c'è quella che stabilisce che agli imprenditori che assumono a tempo indeterminato i lavoratori, “è riconosciuto l'esonero del versamento del 100 per 100 dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo di 8.060 euro”.



Il 19 dicembre i cassintegrati Ilva hanno tenuto un presidio davanti alla portineria D del siderurgico e annunciano nuove proteste. “È il fallimento dichiarato dell'accordo al Mise - afferma Aldo Schiedi, cassintegrato di Ilva in as, tra i portavoce del gruppo -. Ma come, doveva essere ArcelorMittal a riassumerci e a garantirci un posto di lavoro, e invece, a poco più di un anno dal subentro della multinazionale ad Ilva in as, si cambiano le carte in tavola e si offrono incentivi alle imprese che ci assumono? E quali imprese, con quali garanzie, con quali prospettive di futuro e per fare che cosa?”