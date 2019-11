Ex Ilva, Conte: pretendiamo rispetto impegni, saremo inflessibili

A.Mittal: Costa, se rispetta piano non serve immunità

«Finché tu rispetti il piano ambientale, non ti devi preoccupare di avere o non avere l’immunità penale - ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenuto alla manifestazione Ecomindo -. Arcelor Mittal lo sta rispettando, lo sta anticipando di poco, quindi l’immunità penale per l’aspetto ambientale non ha ragione di essere».

Nel pomeriggio i sindacati incontrano ad ArcelorMittal Morselli

Nel pomeriggio di martedì 5 novembre, si è appreso da fonti sindacali a margine del consiglio di fabbrica unitario che si è svolto alla presenza dei delegati di Fim, Fiom e Uilm, i sindacati metalmeccanici incontreranno nello stabilimento siderurgico di Taranto l’amministratore delegato di ArcelorMittal Lucia Morselli. I sindacati hanno deciso di dare vita ad un presidio domattina nei pressi della direzione, lasciando il Consiglio di fabbrica permanente.

Zingaretti, Pd proporrà iniziative parlamentari

Il Pd proporrà «iniziative parlamentari» per quanto riguarda la vicenda dell’ex Ilva, dopo il passo indietro di Arcelor Mittal. Lo ha annunciato il segretario del Pd Nicola Zingaretti. «Il Pd - ha chiarito il presidente dei senatori Dem Andrea Marcucci - depositerà nelle prossime ore una richiesta di informativa urgente al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla questione ex Ilva. Crediamo che il Presidente debba venire a riferire in Parlamento la prossima seduta o comunque in tempi brevi».

Mentre la maggioranza cerca di riaprire il tavolo di trattativa, dall’opposizione il leader della Lega Matteo Salvini apre: «Se il governo porta un provvedimento utile per salvare i posti di lavoro avrà il sostegno della Lega. Questo è il nostro impegno», ha detto l’ex vicepremier alla manifestazione di Napoli. «Ma se il Governo va avanti aggrappandosi ai codicilli faremo barricate in Parlamento - ha anche aggiunto Salvini - non scherziamo proprio con il lavoro di 10 mila persone».

Il premier: interlocutore solo A.Mittal,rispetti impegni

Su un altro versante politico si lavora a soluzioni alternative. Secondo quanto riportano Repubblica e Ls Stampa, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sarebbe al lavoro per costruire una cordata alternativa ad ArcelorMittal Italia, in grado di rilevare gli asset dell’ex Ilva. «I nostri interlocutori - ha chiarito Conte - sono quelli che ci sono ora e che devono rispettare gli impegni contrattuali. È su questo che ci confronteremo e pretendiamo che siano rispettati gli impegni per quanto riguarda le bonifiche ambientali che sono un tassello fondamentale della complessa strategia industriale per quella comunità e per quel polo industriale».