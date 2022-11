Ex Ilva, sciopero di 24 ore. Federacciai: valutare intervento Stato

Sindaco Taranto: Ilva italiana e nazionalizzata



“Credo che da qualche tempo su alcune, semplici cose ci sia una grande sintonia, adesso non dobbiamo fare l'errore di dividerci e di mostrare fuori che la comunità non ha le idee chiare. Le semplici cose sono che anche per gli enti locali è ormai imprescindibile che ArcelorMittal vada via”. Così il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, parlando sotto il Municipio a lavoratori e delegati sindacali che dalla fabbrica hanno raggiunto in corteo Palazzo di Città. “Serve un'Ilva italiana, nazionalizzata - afferma Melucci - che possa affrontare tutte le tematiche non solo quelle del mondo del lavoro ma che sono care a questa città. E tutto questo si fa su un tavolo più o meno della forma che è stata insediata l'altro giorno dal ministro Urso. Noi abbiamo fiducia che si prosegua in quella direzione”. “Noi chiederemo di nuovo a gran voce, insieme tutte le parti sociali, che il Governo prenda il timone di quell'azienda e intervenga seriamente attraverso quel tavolo per il futuro di tutti quanti voi” dice Melucci ai lavoratori. “Dobbiamo fare il tentativo di restar tutti quanti insieme su quel tavolo, altrimenti non porteremo a casa niente” conclude il sindaco di Taranto.



Federacciai: valutare intervento transitorio Stato

“L'asfissia finanziaria di Taranto è spiegata dal fatto che Arcelor Mittal non sostiene finanziariamente l'Ilva perché altrimenti l'Ilva non sarebbe strangolata come è. Bisogna prendere atto della situazione, definire i problemi e esplorare le strade che esistono per salvare questo asset strategico per l’economia italiana”. Si esprime così Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, a margine dell'assemblea di Confindustria a Genova del 21 novembre, dove sta partecipando anche il presidente Carlo Bonomi. Per Gozzi “bisogna partire dalla considerazione che l'Ilva è un asset strategico nazionale. L'Italia senza Ilvaè un’altra Italia dal punto di vista industriale. La situazione oggi è di blocco tra un privato che ha cessato di investire a Taranto da anni, che ha tolto i finanziamenti a Taranto”. E infine chi dovrà risollevare le sorti dell’azienda, il presidente di Federacciai afferma: “Noi, come ha detto il presidente Bonomi, siamo disponibili a fare la nostra parte: siamo siderurgici, ci intendiamo del mestiere e siamo disponibili attorno ad un tavolo col Governo e i sindacati per ragionare su cosa sia possibile fare per salvare questo asset”. “Potrebbe essere che lo Stato, in fase transitoria, decida di intervenire seriamente sull'azienda e costruisce un’ipotesi di privatizzazione a termine” conclude Gozzi.



Le reazioni sindacali

“Occorre una svolta in tempi rapidissimi. Non è pensabile arrivare al 2024 in queste condizioni, si deve sciogliere adesso il nodo dei rapporti con Arcerlor Mittal. Lo Stato acquisisca il controllo e la gestione degli impianti, nazionalizzando o comunque diventando maggioranza da subito nel consiglio di amministrazione”. Lo chiede Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom Cgil. Il riferimento Fiom al 2024 é alla nuova data prevista per il passaggio dello Stato al 60 per cento del capitale, che inizialmente sarebbe dovuto avvenire a maggio scorso. Per Rocco Palombella, segretario generale Uilm, “nè riequilibrio dei rapporti tra Invitalia per lo Stato e Mittal per il privato, nè rinegoziazione dei ruoli. Al punto gravissimo in cui è l'ex Ilva, occorre essere drastici e risoluti. Bisogna mandare via Mittal, allontanarlo definitivamente dalla gestione del gruppo”.

Per Palombella, “in questo momento lo Stato deve nazionalizzare l'ex Ilva. Non abbiamo altre possibilità. Lo Stato, il Governo, devono assumere il pieno controllo dell'azienda”. Secondo Roberto Benaglia, numero 1 della Fim Cisl, “i miei colleghi sindacalisti parlano di nazionalizzazione dell'ex Ilva. Attenti sulle parole: perchè nazionalizzazione significa un'azienda tutta statale mentre qui parliamo di Stato in maggioranza”. “Io alla nazionalizzazione non ci sto. Se facciamo la nazionalizzazione, scappano gli imprenditori - aggiunge Benaglia -. E lo Stato non è nelle condizioni di fare da solo tutti gli investimenti necessari nelle fabbriche dell'acciaio e in particolar modo a Taranto. Serve anche il privato e servono soprattutto capitali”.

“Bisogna rifare un patto con Mittal. In questa cornice lo Stato va in maggioranza e mette i soldi” conclude Benaglia riferendosi al miliardo di euro che per l'ex Ilva é nel dl Aiuti Bis.