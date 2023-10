Ex Ilva, sciopero e lavoratori in corteo con lo slogan «Operazione verità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con lo slogan “Operazione Verità”, i metalmeccanici dell’ex Ilva, Acciaierie d’Italia, oggi sono in sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo per 24 ore: da Taranto a Genova, da Novi Ligure a Racconigi. In mille, provenienti dai vari siti industriali, si sono mossi in corteo a Roma da piazza dell’Esquilino per raggiungere piazza Santi Apostoli. Sciopero e manifestazione nella capitale sono indetti da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm.

I segretari generali delle tre sigle metalmeccaniche (Roberto Benaglia, Michele Di Palma e Rocco Palombella) sono stati presenti all’avvio del corteo per poi staccarsi e raggiungere Palazzo Chigi dove il Governo li ha convocati in mattinata accogliendo una loro richiesta. Alla protesta è presente anche il sindacato Usb, pur non avendola direttamente organizzata, i cui delegati e lavoratori, partiti in nottata da Taranto con i pullman così come tutti gli altri, questa mattina intorno alle 8 hanno temporaneamente bloccato l’autostrada all’altezza di Roma creando code di auto, inizialmente di 2 chilometri e poi ridottesi.

L’ultimo incontro su Acciaierie d’Italia c’é stato a Palazzo Chigi il 27 settembre quando i vertici nazionali di Fim, Fiom e Uilm sono stati ricevuti da una delegazione guidata dal sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano, e composta dai ministri Raffaele Fitto, Adolfo Urso e Marina Calderone. In quella sede il Governo ha confermato che è in corso una trattativa con Arcelor Mittal, azionista di maggioranza di AdI col 62 per cento (il 38, invece, é nelle mani di Invitalia, società Mef), ai fini di verificare se la multinazionale intenda o meno rilanciare con investimenti il gruppo dell’acciaio.

Per i sindacati, che hanno criticato le risposte del Governo, «sono mesi che denunciamo le condizioni disastrose in cui versano gli stabilimenti del gruppo di Acciaierie D’Italia a causa della mancanza di investimenti e di manutenzioni ordinarie e straordinarie».

«Chiediamo che piano industriale, piano occupazionale e piano ambientale siano realizzati, invece vediamo che è in corso un gioco del cerino tra proprietà, Governo e presidente di Acciaierie d’Italia» dice oggi De Palma della Fiom con riferimento a quanto sostenuto da Franco Bernabè nei giorni scorsi in audizione alla Camera: l’ex Ilva si spegne “per consunzione” e si rischia lo stop immediato dell’attività se non verrà assicurata la continuità della fornitura del gas agli impianti.