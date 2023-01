Ex Ilva, si amplia lo scontro dall’uso dei fondi pubblici alle norme giudiziarie

Morselli ne ha pure per le ordinanze del sindaco come autorità locale. Quelle che riguardano materia contingibile e urgente, dice, vanno concordate con l’autorità nazionale prima di essere emesse, cioè col ministero dell’Ambiente. E va cambiata pure la norma per l’amministrazione straordinaria per le società partecipate dallo Stato. Acciaierie d’Italia, con Invitalia in minoranza, lo è. Ora l’articolo 2 del decreto prevede che il ricorso all’amministrazione straordinaria possa avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie. L’ad Morselli non lo condivide. Cita un parere del costituzionalista Sabino Cassese, e sostiene che vi è “seria incostituzionalità” dell’articolo 2. Poiché non tiene conto, per l’ad, dei principi costituzionali di uguaglianza e di libertà dell’iniziativa economica, oltreché di un articolo del Trattato di funzionamento della Ue (articolo 49 sugli investimenti in Europa degli operatori europei).

Il sindaco di Taranto: senza un cambio, costretti a radicalizzarci

Se Morselli chiede al Senato di integrare o correggere il decreto su queste materie specifiche, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, chiede invece l’opposto. “È necessario un emendamento che vada nella direzione di avere subito un piano industriale ancorato all’ulteriore erogazione e all’impegno di tutte le parti istituzionali per la partenza del tavolo istituzionale per l’accordo di programma. Questo mitigherebbe l’impatto superficiale del decreto” dice il sindaco alla commissione. “Governo e Parlamento - insiste Melucci - ci aiutino a far diventare protagonista la vicenda sanitaria e ambientale. Evitiamo che l’Ilva diventi un’altra Alitalia. No allo spreco di risorse pubbliche senza un accordo di programma. Sarebbe un cattivo modo di gestire le politiche industriali in questo Paese. Un’alternativa di sostenibilità c’è, è costosa e deve trovare spazio in un accordo di programma. Se il Governo decidesse di fare diversamente - avverte -, noi saremo costretti a radicalizzarci”.