Ex Ilva, si complica la vertenza: parte la cigs per tremila lavoratori

Le reazioni dei sindacati

«Abbiamo fatto il possibile per colmare le distanze che c’erano con l’azienda sia sui numeri dei lavoratori che sarebbero stati interessati dalla procedura, che sulle modalità di gestione della stessa, nonché del trattamento dei ratei per i lavoratori posti in cassa perché ormai i loro salari sono stati falcidiati per troppi anni dagli ammortizzatori sociali», commenta Valerio D’Aló, segretario nazionale Fim Cisl.

«L’azienda ci ha detto voleva produrre 2 milioni di tonnellate in più (arrivando a 8 milioni di tonnellate) con lo stesso personale e quindi non aumentare gli organici. Invece l’aumento di una sola tonnellata di acciaio per noi voleva dire meno lavoratori in ammortizzatori sociali e non il contrario», rimarca D’Aló.

Per Rocco Palombella, segretario generale Uilm, «con questo piano l’azienda prevede nel tempo il licenziamento di 3mila lavoratori, a cui si aggiungono i 1.700 attualmente in Amministrazione straordinaria. Un disastro occupazionale inaccettabile». «Dopo questo atto incomprensibile da parte dell’azienda vogliamo capire dal Governo cosa intende fare e se può permettere tutto questo», conclude Palombella.

Per Francesca Re David e Gianni Venturi, rispettivamente segretario generale e segretario nazionale Fiom Cgil, c’era da parte del sindacato «la disponibilità ad un accordo di transizione per 12 mesi, considerando la straordinarietà e l’incertezza del contesto, senza mettere in discussione l’accordo del 2018 e la piena occupazione». Per la Fiom, «una gestione unilaterale della cassa integrazione straordinaria comporta, a maggior ragione, una verifica stringente sull’uso corretto dello strumento, a partire dalle rotazioni e dal rapporto fra risalita produttiva e organici».