Ex Ilva, si sblocca l’ingresso dello Stato con 400 milioni: nasce Acciaierie d’Italia

Giorgetti: strategia nazionale per l'acciaio

La definizione dell'accordo tra il privato e il pubblico era stata anticipata un'ora prima del comunicato ufficiale dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto al question time della Camera dove ha risposto ai parlamentari del Pd. Giorgetti ha detto che «Invitalia, è questione di ore, ha perfezionato l'ingresso nella società con il 50% del capitale sociale e nuovi amministratori indicati dalla stessa Invitalia. È la prospettiva su cui ci siamo avviati e intendiamo perseguire e finalizzare nell'ambito di una strategia nazionale sull'acciaio».

L'ingresso dello Stato e il debutto della nuova azienda porta infatti anche un riassetto societario. Verrà infatti nominato un cda con 6 componenti, 3 al pubblico ed altrettanti al privato. Lo Stato nominerà il presidente, che dovrebbe essere Franco Bernabè, già al vertice di Eni e Telecom. Il socio privato designerà invece l'ad in questa fase, ma tra un anno toccherà allo Stato esprimere l'amministratore delegato. L'accordo che si è sbloccato è quello per il quale ArcelorMittal a marzo aveva accusato Invitalia di inadempimento, paventando il ricorso ad un arbitrato internazionale ed evidenziando come il mancato arrivo dei 400 milioni - operazione messa in pista dal Governo Conte II ma confermata dall'esecutivo Draghi - stesse compromettendo l'operatività della società siderurgica. Per Giorgetti - lo ha ribadito più volte - l'ingresso dello Stato in ArcelorMittal e la designazione di consiglieri di amministrazione di parte pubblica è anche il modo per occuparsi della gestione della società e correggerne la rotta. Giorgetti, infatti, nei colloqui avuti con i sindacati e con le aziende dell'indotto non ha nascosto il suo forte disappunto per l'attuale gestione di ArcelorMittal.

Le reazioni del sindacato

«Con l’annuncio della nascita di Acciaierie d'Italia partecipata dallo Stato, finalmente, dopo mesi, registriamo un atto concreto che deve sbloccare la situazione di stallo della vertenza». Lo dichiara Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl, dopo l’intesa tra ArcelorMittal Italia e Invitalia. «Ora - aggiunge Benaglia - bisogna recuperare il troppo tempo perso. Chiediamo per questo da subito all'azienda di dar vita al piano di potenziamento produttivo e manutenzione per riattivare gli impianti e riassorbire al più presto i troppi lavoratori in cassa integrazione». Per Rocco Palombella, segretario generale Uilm, «si è conclusa una esperienza fallimentare, con l'ingresso dello Stato deve iniziare una nuova era». Per Palombella, «a questo punto è fondamentale abbandonare una gestione unilaterale e autoritaria degli stabilimenti che non ha tenuto in considerazione la gravità della situazione che si era venuta a creare. I lavoratori e i cittadini sono state le uniche vittime di questa vertenza senza fine».



Lavoratore licenziato a Taranto, si attende schiarita

A Taranto, infine, nella giornata del 14 aprile c'è stato uno sciopero con presidio davanti alla direzione della fabbrica da parte del sindacato a Usb per la vicenda del dipendente che ArcelorMittal, Riccardo Cristello, ha licenziato per un post, sulla propria bacheca social, relativo alla fiction di Canale 5 “Svegliati amore mio”. Oggi il lavoratore, presente il legale dell'Usb, Mario Soggia, ha incontrato l'azienda negli uffici di direzione ed è avvenuto un primo confronto che potrebbe far superare il caso che si è aperto e che ha destato moltissime proteste sindacali, politiche e istituzionali. L'azienda ha dichiarato di aver licenziato il dipendente non per la condivisione del post sulla fiction ma per i contenuti denigratori verso ArcelorMittal del post stesso. Il lavoratore ha spiegato la sua posizione all'azienda ed affermato di non dover chiedere scusa perché ritiene di non aver offeso nessuno.