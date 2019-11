Ex-Ilva, i sindacati sondano i lavoratori: il 91% contrario allo scudo penale Il questionario distribuito dall’Usb di Taranto ai circa 8200 lavoratori dello stabilimento siderurgico

I lavoratori di Taranto non sembrano a favore di uno scudo penale per l’ex-Ilva. È quanto emergerebbe dal questionario distribuito dall’Usb di Taranto ai circa 8200 lavoratori dello stabilimento siderurgico tarantino nel corso di assemblee che si sono svolte nei giorni scorsi. Alla domanda: «Il Governo, alla luce di quanto successo finora, dovrebbe annullare il contratto con ArcelorMittal?», su 1254 voti ritenuti validi, in 1141 si sono espressi per il Sì (91%) e 113 per il No (9%).

Il questionario dell’Unione sindacale

Sette in tutto i quesiti per i quali l’Unione sindacale di base ha chiesto di esprimere un giudizio. Per 1211 lavoratori (96,6%) non è giusto «garantire ad ArcelorMittal o ad altri lo scudo o l’immunità penale fino alla scadenza delle attività Aia» (43 i favorevoli pari al (3,4%). In 1240 (98,9%) ritengono che ArcelorMittal non stia rispettando il contratto stipulato con il Governo e l’accordo sindacale del 6 settembre (14 i sì pari all’1,1%). Altra domanda: «Ad un anno dall’ingresso di ArcelorMittal, dal punto di vista della sicurezza degli impianti e dell’ambiente, ritieni che lo stabilimento sia migliorato?». Sono stati 17 i Sì (1,4%) e 1237 i No (98,6%). Ed ancora: per 1223 operai (97,6%), l’attuale ciclo produttivo integrale a carbone non è compatibile con il rispetto della salute umana e dell’ambiente. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha convocato l’Usb martedì al ministero per discutere della situazione dello stabilimento siderurgico tarantino. In seguito alla convocazione, Usb ha revocato lo sciopero di 24 ore che aveva indetto con presidio davanti al Mise.