Ex Ilva: sospesa da lunedì a Taranto l’attività di 145 imprese appaltatrici

A partire da lunedì 14 novembre, 145 aziende appaltatrici di Acciaierie d'Italia, ex Ilva, sono sospese dalla loro attività in fabbrica a Taranto. La comunicazione è stata fornita nella mattinata del 12 novembre dall'azienda alle organizzazioni sindacali, ma Confindustria Taranto segnala che diverse aziende già l'11 novembre hanno ricevuto una pec dall'ex Ilva.

La sospensione, dicono fonti sindacali, riguarda le attività e i lavori che queste imprese stavano svolgendo nel siderurgico. «E ovviamente - specificano - trattandosi di un numero elevato, vuol dire che l'indotto verrà colpito in larghissima parte. Continueranno a lavorare solo le imprese che per l'ex Ilva effettuano attività ritenute essenziali».

La sospensione comporterà anche la temporanea disattivazione del badge di ingresso in stabilimento per il personale esterno. Non è stata ancora valutata la ricaduta occupazionale ma i sindacati affermano che si va verso un aumento della cassa integrazione sia per gli esterni che per i diretti. Relativamente a questi ultimi, i tecnici, sinora esclusi dalla cassa, effettueranno due giorni di fermata a settimana. Attualmente nell'ex Ilva è in corso da marzo, e per un anno, la cassa straordinaria. È stata chiesta per un numero massimo di 3mila unità.

Non sono state precisate le motivazioni della sospensione che potrebbe essere riconducibile alla forte crisi di liquidità che da molti mesi investe l'azienda dell'acciaio e che si è già tradotta in una serie di mancati o ritardati pagamenti a imprese e fornitori. Confindustria Taranto e Puglia hanno segnalato che l'indotto è in credito di 100 milioni per attività eseguite, fatturate ma non pagate.

I sindacati avanzano l'ipotesi che Acciaierie d'Italia, di cui è partner di minoranza lo Stato attraverso Invitalia, sia ricorsa al blocco delle imprese per premere verso il Governo, visto che è in gioco la finalizzazione del miliardo di euro affidato ad Invitalia per l'ex Ilva e inserito dal Governo Draghi nel dl Aiuti. Nelle scorse ore alla Camera è stato bocciato un emendamento col quale il M5S (parlamentari Mario Turco, Patrizia L’Abbate e Leonardo Donno) chiedeva che le risorse del miliardo «fossero subordinate alla redazione di un piano di investimenti finalizzato a realizzare impianti ecosostenibili, con forni elettrici e a idrogeno verde, o altri impianti a zero emissioni».