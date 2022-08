Ex Ilva, lo Stato pronto con fondi fino a 1 miliardo

Morselli: limitati nell’acquisto delle materie prime

Per l'ad Lucia Morselli, «Acciaierie d'Italia è un’azienda sana ma ha destinato tutte le risorse e la ricchezza generata, agli investimenti, che non abbiamo mai smesso di fare e che continuiamo a fare. Investimenti per il piano ambientale che significa il nostro futuro. La carenza è quella del circolante, che non nasce adesso ma da due anni. Siamo limitati nell’acquisto delle materie prime e della produzione da monte a valle». «Noi vogliamo un’azienda con un futuro e per averla serve finanza visto il costo dell’energia» ha detto Morselli, specificando di aver appena ottenuto da AM (società di Mittal), «una garanzia per 300 milioni per il gas firmata dalla stessa AM. Senza questa, avremmo dovuto ridurre al minimo la produzione ad un livello solo per proteggere gli impianti».

L’ad ha infine dichiarato: «Noi non siamo per la chiusura dell’area a caldo. È il cuore del sistema azienda ed è vitale per Genova, Novi e diversi altri siti produttivi di Acciaierie d’Italia. Stiamo cercando risorse finanziarie perché l’area a caldo vada al massimo, ovviamente nel rispetto dei vincoli ambientali». E anche il presidente Bernabè, nel riconoscere vicinanza e attenzione da parte Governo verso l’azienda dell’acciaio, ha sottolineato l’urgenza dell’intervento finanziario. Questo - ha detto Bernabè - per cogliere le opportunità enormi in un contesto dove l’ex Ilva inquina molto meno delle altre acciaierie europee. Ora servono soldi per lo sviluppo, ha sostenuto il presidente di AdI.