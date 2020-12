Ex Ilva, firmato l’accordo Mittal-Invitalia. Lo Stato rientra nell’acciaio Lo Stato ritorna così a pieno titolo nella gestione dell'ex Ilva dopo esserne uscito nel 1995 con la vendita al gruppo privato Riva di Paolo Bricco e Domenico Palmiotti

La firma è arrivata nella serata di giovedì. ArcelorMittal e Invitalia si alleano e lo Stato, attraverso la società del Mef, entra nel capitale dell'azienda dell'acciaio che a Taranto ha lo stabilimento più grande d'Europa.

Lo Stato ritorna così a pieno titolo nella gestione dell'ex Ilva dopo esserne uscito nel 1995 con la vendita al gruppo privato Riva. Al quale poi si sostituì di nuovo lo Stato nel 2013 con la gestione commissariale e nel 2015 con l'amministrazione straordinaria, sempre retta da commissari di Governo, sino ad arrivare all'aggiudicazione ad ArcelorMittal nel 2017, poi ufficialmente entrata in campo nel 2018.

La road map dello Stato

Con l'intesa, Invitalia sottoscrive un aumento di capitale di AmInvestco Italy, società veicolo di ArcelorMittal, da 400 milioni di euro. Probabilmente a febbraio. In un secondo tempo, entro il 2022, vi sarà un secondo aumento di capitale da 800 milioni di euro che dovrebbe essere per il 90% in capo a Invitalia. A quel punto, Invitalia avrà una maggioranza nell'ordine del 60%. Le quote, quando lo Stato sarà tornato azionista prevalente dell'ex Ilva, saranno determinate dal valore degli impianti e dal passivo di quel momento.

Il profilo della società è destinato a cambiare nell'arco di cinque anni, tanti quanti ne sviluppa il nuovo piano industriale che ha come orizzonte il 2025. Una volta a regime l'operazione, il siderurgico di Taranto avrà una produzione di 8 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, parte derivanti da altoforno (rimarrà in esercizio il 4 e sarà ricostruito il 5, fermo dal 2015) e parte da un forno elettrico. Tipo di impianto, quest'ultimo, completamente nuovo per Taranto.

All'esterno della fabbrica e in capo ad un'altra società, saranno due impianti di preridotto. Il mix produttivo servirà anche a tagliare le emissioni inquinanti, che oggi, specie con l'area a caldo, quella che comprende altiforni ed acciaierie, costituiscono un problema di rilievo.