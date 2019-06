Ex Ilva, storie di resistenza dal Rione Tamburi Tamburi è la metafora di Taranto e Taranto è la metafora dell'Italia. Tutto estremo. Tutto rarefatto. Tutto incandescente dal nostro inviato Paolo Bricco

TARANTO - Rione Tamburi non è vicino. Dal quartiere borghese in stile umbertino di Taranto, passi il Ponte Girevole e costeggi il lungomare: sullo sfondo hai le ciminiere dell'Ilva, a sinistra la Città Vecchia, l'antico profilo arabo-mediterraneo usurato ma non cancellato dal tempo. Una casa su due è vuota, in un senso di abbandono contrastato dalla testarda presenza e dalle voci rumorose, dalle gioie e dai dolori di chi qui vive da secoli, prima riponendo la sera nel cortili la rete da pescatore e poi tirando fuori dall'armadio la mattina la tuta blu da operaio dell'acciaieria. Superi il Ponte di Pietra e attraversi il quartiere Isola Porta Napoli. In quaranta minuti a piedi sei al Rione Tamburi. Non è vicino. È facile arrivarci. È difficile andarsene.



Sulla destra vedi subito una serie di palazzi costruiti negli anni Settanta, l'ordinario sviluppo urbano da Italia anni Sessanta e Settanta. Soltanto che, qui, di ordinario non c'è molto. Sulla sinistra hai una serie di grandi magazzini manifatturieri vuoti da cui esce a tutto volume una musica malinconica. Questa scena rappresenta bene l'unicità di Taranto: hai nelle narici il sale del mare e negli occhi luoghi abbandonati da periferia industriale, potresti essere a Detroit, a Torino o a Stoccarda.

TARANTO, Quartiere Tamburi (credit: Rocco De Benedictis)

Il Rione Tamburi come metafora dell’Italia

Cammini lungo via Orsini: negozi di elettronica, alimentari con la frutta e la verdura esposte fuori, sale scommesse, punti per il lotto e il superenalotto, una mamma lascia la macchina con il motore acceso all'incrocio, i bambini litigano sul sedile posteriore, lei entra di corsa nella ricevitoria per tentare la fortuna. È l'arteria principale del Rione Tamburi. Finisce nella Piazza Gesù Divin Lavoratore. Il cuore del quartiere. Che, a sua volta, è il cuore del problema. Il Rione Tamburi come metafora: di Taranto e, in fondo, dell'Italia.



L'appartamento di Milena Cinta e di Donato Vaccaro è accogliente. La palazzina popolare di via Tasso è pulita. Nell'androne, soltanto un mozzicone di sigaretta macchia l'ordine dignitoso. Milena è nata ai Tamburi nel 1965. Sua mamma Ida era casalinga e suo padre Francesco era operaio all'Arsenale, l'altro nocciolo duro di una città che nel secolo scorso ha sviluppato la specializzazione industriale unendo la siderurgia alle navi. Donato è nato nel 1961 al Rione Italia, il quartiere piccolo borghese vicino alla Concattedrale di Gio Ponti. «Io mi sono fidanzata con lui perché mi portasse via da questo quartiere, e invece….», dice con amorevole ironia Milena. Milena dopo gli studi in ragioneria ha fatto diversi lavori fra il 1983 e il 1992, senza però beneficiare di un giorno di contributi pagati: «Qui o non lavori, o lavori in nero».

Ho lavorato a contatto con sostanze come il silicio e l'amianto. Non sapevamo che fossero nocive

TARANTO, Quartiere Tamburi. La copertura dei parchi minerari dell’Ilva (Credit: Rocco De Benedictis)

La storia di Donato Vaccaro

Donato è un ex operaio dell'Ilva, che ha dato le dimissioni nel dicembre del 2018: cinque anni di cassa integrazione e due anni di mobilità per andare in pensione, se non cambieranno le regole, nel 2025. Dopo il diploma di perito tecnico industriale delle telecomunicazioni, ha lavorato anche lui per otto anni in nero: «Il primo contratto è stato in una ditta che faceva manutenzione alla Italsider. Sognavo di essere tecnico o impiegato alla Sip. Ho fatto il muratore nei forni: ho partecipato alla ristrutturazione, una quindicina di anni fa, dell'altoforno 5. Ho lavorato a contatto con sostanze come il silicio e l'amianto. Non sapevamo che fossero nocive. Allora le persone comuni non lo sapevano. Gli arresti dei Riva e il sequestro della fabbrica del 2012 hanno reso pubblico il problema ambientale. Prima qualcuno lo sapeva, ma nessuno lo ha detto».