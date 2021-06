Sentenza ex Ilva: 22 e 20 anni per Fabio e Nicola Riva, 3 anni e mezzo a Vendola

Sindaco Taranto: riconosciute sofferenze città

«Oggi lo Stato italiano riconosce le sofferenze dei tarantini, riconosce gli abusi che si compiono per l’acciaio». Lo ha affermato Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto. «Torno ad invitare il presidente Mario Draghi - ha detto il sindaco - a convocare con somma urgenza il tavolo istituzionale per l’accordo di programma sullo stabilimento siderurgico di Taranto». Per Melucci, inoltre, «la richiesta di confisca dell’area a caldo è uno spartiacque per la storia e la struttura stessa del sistema industriale italiano, per i diritti dei cittadini».

Vendola: giustizia che calpesta verità

«Mi ribello ad una giustizia che calpesta la verità. E' come vivere in un mondo capovolto, dove chi ha operato per il bene di Taranto viene condannato senza l'ombra di una prova. Una mostruosità giuridica avallata da una giuria popolare colpisce noi, quelli che dai Riva non hanno preso mai un soldo, che hanno scoperchiato la fabbrica, che hanno imposto leggi all'avanguardia contro i veleni industriali. Appelleremo questa sentenza, anche perché essa rappresenta l'ennesima prova di una giustizia profondamente malata». Questo il commento alla condanna a 3 anni e mezzo dell'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola.

Difesa Riva: nessun dolo da parte di impresa

“Nella condotta della gestione Riva non c'è mai stata nessuna forma di dolo, ma solo lo sforzo continuo di adeguare gli impianti e il loro operato ai limiti sempre più stringenti delle normative ambientali, limiti sempre rispettati”. Lo ha detto l'avvocato Luca Perrone, difensore di Fabio Riva. “I Riva - ha proseguito Perrone - costantemente investito ingenti capitali in Ilva al fine di migliorare gli impianti e produrre nel rispetto delle norme”. Secondo il legale di Fabio Riva, “il totale degli investimenti erogati sotto la loro gestione ammonta a 4,5 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di natura specificatamente ambientale. Cifre e numeri che sono stati certificati dal Tar e dalle due sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Milano di assoluzione piena perché i fatti non sussistono, perché non c'è stato dolo e perché gli investimenti realizzati sono stati veri e cospicui”.

Le reazioni sindacali

“Vediamo con forte preoccupazione la confisca degli impianti disposta dalla magistratura. Le colpe del passato non devono ricadere sul futuro di Acciaierie d'Italia e del lavoro del polo siderurgico”. Lo hanno dichiarato Roberto Benaglia e Valerio D'Aló per la Fim Cisl nazionale. “Come Fim Cisl - hanno rilevato - lanciamo un ulteriore forte allarme: tenere tante “spade di Damocle” sulla testa del polo siderurgico non aiuta a risolvere i nodi critici da cui passa la necessità di produrre “acciaio verde” nel prossimo futuro. Non ci arrendiamo al fatto che lavoro e ambiente possono coesistere e avere un futuro anche a Taranto”. Secondo Rocco Palombella della Uilm, “dopo questa sentenza, lo Stato è di fronte ad un'unica strada: investimenti corposi, anche grazie ai fondi europei, per anticipare i tempi della transizione ecologica del più grande sito siderurgico europeo, verso una produzione ecosostenibile, abbattendo le emissioni delle fonti inquinanti, salvaguardando l'ambiente, l'occupazione e un asset strategico per il nostro Paese”. “Non è più rimandabile - ha rilevato Palombella - un intervento diretto dello Stato nel controllo della maggioranza di Acciaierie d'Italia”. Secondo Francesca Re David e Gianni Venturi della Fiom Cgil nazionale, “occorre evitare che la confisca degli impianti, sia pure non esecutiva nella sentenza di primo grado, non pregiudichi la facoltà d'uso degli stessi e consenta di arrivare ad una rapida conclusione nel processo di transizione degli assetti societari previsti dagli accordi tra Invitalia e ArcelorMittal”. Per la Fiom nazionale adesso “è indispensabile che il Governo e il presidente del Consiglio rompano il silenzio e si assumino le responsabilità di dare una prospettiva certa alle produzioni e ai lavoratori dell'intero settore siderurgico”.