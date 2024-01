Ex Ilva, sul tavolo l’ipotesi dello Stato sopra al 60%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Proseguono i negoziati fra Arcelor Mittal e Invitalia. Il passaggio di ieri è stato significativo, perché il faccia a faccia fra il capo delle fusioni e acquisizioni del gruppo Ondra Otradovec e l’amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella si è svolto alla presenza dei tecnici dei ministeri italiani coinvolti nel tentativo di salvataggio di Acciaierie d’Italia. Una partecipazione corale, per portare tutti allo stesso livello di conoscenza e per affidare a ciascuno “i compiti a casa” in vista dell’incontro decisivo di lunedì 8 gennaio, quando nel primo pomeriggio i ministri coinvolti – Raffaele Fitto, Adolfo Urso, Giancarlo Giorgetti più il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano – si misureranno con i vertici di Arcelor Mittal. Non è ancora confermato, ma sembrerebbe che lunedì a rappresentare gli interessi della famiglia Mittal dovrebbe essere Aditya Mittal, amministratore delegato e figlio del tycoon della siderurgia Lakshmi.

Il lavoro di ieri – a quanto si apprende da fonti istituzionali vicine al dossier – avrebbe esplorato tutte le ipotesi tecniche sul futuro del capitale e della governance di Acciaierie d’Italia. A quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, fra le altre si sarebbe considerata anche l’ipotesi più estrema di una salita dello Stato al di sopra del 60 per cento. Una opzione che si verificherebbe qualora i 680 milioni di euro già conferiti sotto forma di finanziamento l’anno scorso venissero convertiti da Invitalia in capitale e, a quel punto, Arcelor Mittal preferisse non apportare nuova liquidità, lasciando il compito di garantire ulteriori 320 milioni al veicolo pubblico. Naturalmente si porrebbe un tema di governance – sull’amministratore delegato e sul presidente – e di tutela della minoranza privata.

Qualunque esito abbia l’incontro di lunedì, serviranno altre settimane per riscrivere i contratti e per fare confluire i soldi in Invitalia.

Fra Roma, Londra e il Lussemburgo si negozia. A Taranto si aspetta. I sindacati hanno per il momento fermato la mobilitazione. E anche le imprese associate in Aigi, che inizialmente avevano chiesto di incontrare i sindacati per parlare di cassa integrazione, hanno poi soprasseduto, dichiarando che si regoleranno sulla base di quello che accadrà nella prossima settimana. Al momento, gli ordini sono stati prorogati sino al 15 gennaio e un po’ di bonifici, a parziale saldo delle fatture, sono arrivati prima di Natale. I trasportatori di Casartigiani, invece, hanno cominciato il presidio con i mezzi sul piazzale della portineria imprese dal 2 gennaio. Oggi incontreranno il prefetto di Taranto, Paola Dessì. In un documento inviato ai ministri Urso, Fitto e Salvini si denuncia «il mancato pagamento del fatturato che, allo stato attuale, ammonta a circa 20 milioni di euro». Ieri, però, a una parte di trasportatori sono arrivati i bonifici delle fatture arretrate: si parte da dicembre 2022 per arrivare ai primi tre-quattro mesi del 2023.