Ex Ilva, trattativa finale: a Taranto torna lo Stato

Un anno fa eravamo nel pieno dello scontro tra ArcelorMittal e Governo. La multinazionale (era stato da poco soppresso lo scudo penale) aveva dichiarato di volersene andare rescindendo il contratto per l’ex Ilva e l’esecutivo non sapeva quale direzione prendere. Oggi, invece, dovremmo essere vicini al matrimonio pubblico-privato, con lo Stato che entra con Invitalia in ArcelorMittal e assume una partecipazione maggioritaria per rilanciare l’azienda verso l’acciaio green.

Dodici mesi fa si brancolava nel buio e prendeva piede la battaglia legale, con due Procure, Milano e Taranto, che accendevano un faro sulla gestione ArcelorMittal temendo la distruzione di impianti strategici per l’economia nazionale. Adesso, invece, ArcelorMittal e Governo dialogano e la parte pubblica asserisce che si può mettere nero su bianco già a fine mese, rispettando la dead line fissata dall’accordo di marzo scorso in Tribunale a Milano.

Già, perché nell’arco di quest’anno c’è un negoziato lunghissimo. Prima per arrivare al ritiro del recesso da parte della multinazionale - e a questo è servita l’intesa di marzo a Milano - e poi per spianare la strada al riassetto con Invitalia dentro. Manifesta cauta fiducia il ministro Stefano Patuanelli, vede vicino l’ultimo miglio l’azienda, ma i sindacati non sono così ottimisti e parlano di impegni ancora incerti e generici.

Si è trattato malgrado il Covid

ArcelorMittal e Invitalia non hanno mai fermato la discussione. Certo, a fine novembre si doveva definire tutto ma probabilmente sarà così solo per la parte societaria. Difficile invece ipotizzare se nei 15 giorni che restano, si troverà l’intesa anche con le sigle metalmeccaniche che, per l’accordo di marzo, doveva essere trovata ben prima. Ma la pandemia ha sconvolto in parte il ruolino di marcia.

Il progetto industriale

La prospettiva dello Stato in ArcelorMittal si è delineata a giugno, quando la multinazionale ha presentato un piano che prevedeva più di 3mila esuberi e un sostanziale disallineamento rispetto a quanto concordato tre mesi prima. Questa fu l’opinione del Governo, che respinse il piano della società. La trattativa che ne è seguita ha quindi riportato il piano nel percorso originario, e cioè produzione a regime, nel 2025, a 8 milioni di tonnellate, occupazione garantita, svolta green, riduzione dell’inquinamento. Cinque anni per far rinascere l’ex Ilva, dunque, cinque anni ancora per vedere la fine di questa odissea cominciata a metà 2012 col sequestro degli impianti con la Magistratura che ha contestato il reato di disastro ambientale.